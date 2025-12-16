柯震東再拍王淨合演新片《功夫》 九把刀耗兩年開拍定檔農曆年上映 (有片)

戴立忍不二之選

台片《功夫》今日(16)正式宣布安排2026年2月13日新春賀歲檔於當地開畫，同步釋出前導海報及預告。《功夫》公開片長1分鐘的預告，開首見到柯震東、朱軒洋飾演的高中生慘遭圍毆，下一秒牆壁直接被一掌震碎，原來是戴立忍飾演的黃駿以一招隔山打牛出招發功，他以其貌不揚、渾身是傷的造型亮相，自小學習跆拳道的戴立忍笑說，年少時也曾懷抱武俠夢，身為習武之人與電影工作者，他始終覺得沒拍過動作片是一大遺憾，沒想到從影多年後竟能在《功夫》圓夢：「再晚幾年我可能也打不動了！」導演九把刀透露：「我很久以前就認為『黃駿』這角色非戴立忍莫屬，但我一直很怕他，看他表演有一種強大氣場。」直到電影籌備進入關鍵階段，他才鼓起勇氣邀約，當戴立忍點頭答應加入的瞬間，《功夫》的夢幻團隊也隨之完整成形。