柯震東貼膠布來港宣傳九把刀電影 年初意外破相後已漸復修(有訪問片)

由九把刀編導、柯震東、宋芸樺和春風合演的電影《請問，還有哪裡需要加強》，九把刀繼2011年的《那些年，我們一起追的女孩》後，再有作品獲選為Cine Fan夏日國際電影節(SummerIFF)開幕電影，4人獲邀出席今晚(15日) 今屆的揭幕禮，親身入戲院謝票，並跟觀眾玩遊戲。柯震東於年初拍Netflix劇期間，意外炸傷左邊臉的柯震貼膠布現身，他表示康復需時，「有做修復，已經比以前好多了！」他笑言拍多幾部電影就會好。

柯震東、宋芸樺和春風接受訪問大談合作點滴，柯震東表示跟春風合作很好玩：「我們上次合作電影是他來演我執導的《黑的教育》，這次能夠跟他一起演戲、演主角，感覺非常好玩！」宋芸樺繼《月老》後再跟九把刀導演合作，她笑言：「這一部在拍攝過程中非常歡樂，當然還有我的老拍檔東東、新夥伴春風加入，我覺得喜歡喜劇的朋友一定要進戲院看！」

宋芸樺強請純愛沒有吻戲 春風首次拍九把刀執導的電影，並首次擔任男主角，他直言頗大壓力，因為九把刀作品往往票房大賣，他直言：「一開始壓力好大！一開始很緊張，但後來認識了，就變得輕鬆一點。」與宋芸樺在電影中飾演情侶，二人表示電影非常純愛，春風笑言：「親密的倒是沒有，我們很純情！連牽手都沒有！」至於最難忘的戲份，他則表示：「有幾場哭戲非常難忘。」宋芸樺亦笑指：「我們都沒有吻戲！是最純的純愛！有這麼純的片嗎？」兩人雖沒親密戲份，但對白尺度相當大膽，兩人笑指並不尷尬。

柯震東裸露上身 沒刻意操肌 柯震東在電影中有不少赤裸上身的戲份，他笑言不用刻意鍛練身體：「不用吧！因為角色本身就長那樣，沒有特意設計有六塊腹肌，所以自然就好！」宋芸樺於電影中不乏台語對白，她自言：「因為春風本身台語非常好，導演也知道我跟震東的台語不是很好，所以盡量沒有分太多台語的臺詞給我們。那時候我也問導演要不要學一下，他說沒關係，就用不是很標準的台語講，其實也蠻可愛的！」