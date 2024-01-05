柳俊江去世｜前妻離婚後兩年出PO寸柳俊江︰博同情又繼續覓食

大埔黃宜坳一名男子燒炭死亡，據知死者為42歲的無綫新聞前主播柳俊江。據知情人士透露，柳俊江跟前妻Florence離婚後一直受到情緒困擾。雖然認識「跳高女神」楊文蔚經理人Grace Mak後，與對方發展開新戀情，並不時在網上放閃及發放正能量，但私底下的他只是「對人歡笑背人愁」。
柳俊江與雷康怡(Florence)於2010年結婚，二人育有一對仔女，不時在社交平台大曬恩愛，惟婚姻最後只維持了十年便劃上句號，一對小朋友之後隨母親生活。當時有指女方背夫偷食，但Florence一直沒有回應，柳俊江亦曾指自己當時一時衝動，而襲擊Florence的同行男友人。
直至事件過了兩年，Florence於2022年首次在自己網誌發文，她提及到家庭環境轉變，為了一對仔女暫時放棄事業。她寫道︰「不經不覺已經兩年多，我的小店之前都停滯了，原因是我的家庭出現了大問題，心力交瘁，都需要一些時間重整自己。大人的感情問題，不能帶給小孩帶多太多陰影，我只好選擇好好陪伴一對孩子，雖然媽媽跟他們要一起搬走，離開這個傷心地方，但是媽媽一直都好好陪着我們的，沒有離開過我們的。」
寸爆柳俊江博同情
之後，Florence字裡行間疑似含沙射影講前夫，句句有骨：「無病呻吟的說話我不懂說，亦不懂像別人大做文章，含沙射影塑造自己成新一代王傑『可以笑的話不會哭』博同情又繼續覓食。兩年來我一句都沒有說，大前提是我不想影響孩子生活，大人的世界很複雜，感情是雙方的，我承認各自各都有不足的問題，價值觀不同亦很難繼續相處下去。曾幾何時，我以為自己有一份兒在鎂光燈的花花世界下，理應會感到幸福，但事實並非如此。一對有名無實的夫妻，對我來說，惹來再多艷羨的目光，亦無意義。」
子女隨母生活
到最後她談及自己的近況︰「我只想好好踏實地生活，揼石仔的一步一步做好自己要做的事。 我學會了問自己到底想要什麼，生命中最重要的是什麼，學懂去愛及珍惜，我用了兩年時間好好重整我想要的家，一對仔女就是我最愛的家人，今後無論我去到哪裏，他們兩個都要跟着我，好好一起生活。」及「我選擇了在家附近重新開始我的小店，最大原因是令我可以事業家庭兩兼顧... 我發現人與人之間的真實溝通真的很重要，我很享受切切實實了解社區的人和事，回到家給家人煮一頓美味的飯菜，跟孩子到海邊走走又玩玩沙，跟鄰居朋友乘乘涼聊聊天，生活應該是這樣的過，平淡才是實在的福氣。」