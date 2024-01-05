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娛樂
2024-01-05 20:45:59

柳俊江去世｜離婚大受打擊 去年出PO勉勵自己︰盼好日子回來身邊

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柳俊江

柳俊江早年曾出PO表示離婚一事打擊甚深。

無綫前新聞主播柳俊江被發現在大埔村屋內燒炭亡，終年42歲。柳俊江因離婚一事大受打擊，雖然離婚翌年與「跳高女神」楊文蔚經理人Grace Mak拍拖，更不時放閃，惟事實上他一直未能放下婚姻失敗一事，其身邊人亦透露此事對他打擊甚深。

柳俊江

柳俊江於3年前提及自己因離婚一事大受打擊。

曾志豪：唔識俾反應

曾志豪貼出跟柳俊江的合照，留言道︰「我真係唔識俾反應。WhatsApp明明仲有約係台灣飯局既msg我話我未返到台灣喎，要再約。然後，你依家竟然走左。最後一次真人同你傾計，應該係我離港前，係尖沙咀街頭嗰時你話已經好咗好多，會開始新嘅人生，我非常替你開心呢張相係我哋2個新手爸爸一齊做訪問，嗰時我地好樂觀咁幻想未來，但唔會知道條路係直係彎，亦想像唔到未來會遇到乜野困難或者每個人都計算唔到自己既命運但求盡左力去生活就已經安心。柳爺，88。」曾志豪於2021年離開香港，同年柳俊江宣布有新戀情。

柳俊江

柳俊江於22年的除夕發文，當時他亦有提及自己不是很好。

柳爺的異世界

柳俊江於2022年開設另一社交帳號名為「柳爺的異世界」，但並不常更新，而且帖文都予人有種淡淡然的悲傷。首三則帖文都是於同一日發出。首個貼文就以黑色海浪作背景，上面寫上「人生有三道難題︰第一難︰要理解別人感受；第二難︰不能強求別人理解自己感受；第三難︰要顧及自己感受；一題，不難。三題，好難。所以，人越大，越沈默。」

柳俊江

柳俊江曾用另一帳號分享文章。

另一則帖文︰「年少輕狂，只要開心。熱血青年，壯烈犧牲才是浪漫。經歷過，才明白愛自己，並不自私。可惜，我們都沒有氣力說話了。」第三則就談及一個關於牛油果的笑話，並配上一句「大概是跑步累了……」事隔近一年，他再發布帖文，影片見到拍片者朝向大海跑去，上面配上「那道無憂無慮的日光不是遠去了，只是還未回來。」他亦自勉說︰「好日子……會回來的。#加油#不要放棄」並用他常用的帳戶讚好這則帖文。

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2024年元旦帖文成悼念區

踏入2024年，柳俊江在自己的專頁留言說︰「甚麼是一定擁有過，卻捉不住的？是昨天。甚麼是永遠都快來到，但永遠都未來的？是明天。每一個昨天，都是過去式；每一個明天，只是未來式。2024年的目標，好好捉緊每一個當下。沒有需要後悔甚麼，沒有需要期盼甚麼。做喜愛的事，喜愛自己做的事，做擅長的事，學會不擅長的事。」當日大家留言互相打氣，如今變成網民悼念區，令人唏噓。

柳俊江

柳俊江元旦的帖文，如今看來似是死亡預告。

柳俊江

柳俊江與同住大埔的ERROR的保錡創辦「大埔民間體育會」。

柳俊江

柳俊江於12月31日孖保錡等人跑步，但面容憔悴。

柳俊江

柳俊江曾預告自己參與ViuTV節目《公司冇逼我跑馬拉松》。

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