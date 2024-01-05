柳俊江去世｜離婚大受打擊 去年出PO勉勵自己︰盼好日子回來身邊

無綫前新聞主播柳俊江被發現在大埔村屋內燒炭亡，終年42歲。柳俊江因離婚一事大受打擊，雖然離婚翌年與「跳高女神」楊文蔚經理人Grace Mak拍拖，更不時放閃，惟事實上他一直未能放下婚姻失敗一事，其身邊人亦透露此事對他打擊甚深。

曾志豪：唔識俾反應 曾志豪貼出跟柳俊江的合照，留言道︰「我真係唔識俾反應。WhatsApp明明仲有約係台灣飯局既msg，我話我未返到台灣喎，要再約。然後，你依家竟然走左。最後一次真人同你傾計，應該係我離港前，係尖沙咀街頭。嗰時你話已經好咗好多，會開始新嘅人生，我非常替你開心，呢張相係我哋2個新手爸爸一齊做訪問，嗰時我地好樂觀咁幻想未來，但唔會知道條路係直係彎，亦想像唔到未來會遇到乜野困難，或者每個人都計算唔到自己既命運，但求盡左力去生活就已經安心。柳爺，88。」曾志豪於2021年離開香港，同年柳俊江宣布有新戀情。

柳爺的異世界 柳俊江於2022年開設另一社交帳號名為「柳爺的異世界」，但並不常更新，而且帖文都予人有種淡淡然的悲傷。首三則帖文都是於同一日發出。首個貼文就以黑色海浪作背景，上面寫上「人生有三道難題︰第一難︰要理解別人感受；第二難︰不能強求別人理解自己感受；第三難︰要顧及自己感受；一題，不難。三題，好難。所以，人越大，越沈默。」

另一則帖文︰「年少輕狂，只要開心。熱血青年，壯烈犧牲才是浪漫。經歷過，才明白愛自己，並不自私。可惜，我們都沒有氣力說話了。」第三則就談及一個關於牛油果的笑話，並配上一句「大概是跑步累了……」事隔近一年，他再發布帖文，影片見到拍片者朝向大海跑去，上面配上「那道無憂無慮的日光不是遠去了，只是還未回來。」他亦自勉說︰「好日子……會回來的。#加油#不要放棄」並用他常用的帳戶讚好這則帖文。