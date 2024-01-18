柳俊江告別禮不設公眾弔唁 伍家謙彭秀慧任治喪委員會成員

柳俊江於本月初在大埔寓所燒炭身亡，終年42歲。柳俊江治喪委員會今日在柳俊江的ig公布告別禮的詳情，表示「告別禮將不設公眾弔唁，追思儀式及大殮亦不設公眾參與，我們將只招待真正認識Ryan的朋友。」

由於柳俊江生前結交不少朋友，交友圈廣闊，亦有不少fans，但家屬希望一切低調處理，所以出席人者需要向所屬的單位登記報名。帖文寫道︰「為作出最妥善安排，所有喪禮出席者將以實名登記方式，大家必須預先向所屬單位登記方可進場。現請各好友聯絡以下不同界別代表單位，個別了解告別禮詳情，並登記出席。喪禮將不設任何採訪，亦謝絕任何採訪查詢/ 傳媒答問，懇請理解。再一次感謝各位的慰問和關懷。」