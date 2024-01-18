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娛樂
2024-01-18 15:30:24

柳俊江告別禮不設公眾弔唁 伍家謙彭秀慧任治喪委員會成員

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柳俊江生前熱愛跑步，可惜的是今年再無緣參加渣馬。

柳俊江於本月初在大埔寓所燒炭身亡，終年42歲。柳俊江治喪委員會今日在柳俊江的ig公布告別禮的詳情，表示「告別禮將不設公眾弔唁，追思儀式及大殮亦不設公眾參與，我們將只招待真正認識Ryan的朋友。

由於柳俊江生前結交不少朋友，交友圈廣闊，亦有不少fans，但家屬希望一切低調處理，所以出席人者需要向所屬的單位登記報名。帖文寫道︰「為作出最妥善安排，所有喪禮出席者將以實名登記方式，大家必須預先向所屬單位登記方可進場。現請各好友聯絡以下不同界別代表單位，個別了解告別禮詳情，並登記出席。喪禮將不設任何採訪，亦謝絕任何採訪查詢/ 傳媒答問，懇請理解。再一次感謝各位的慰問和關懷。」

柳俊江治喪委員會出文交代告別禮詳情。

「真正認識Ryan的朋友」暫分為四個界別，分別是「Mediator」、「柳仔跑會」、「新聞界」及「演藝界」，伍家謙與彭秀慧就成為新聞界及演藝界的聯絡人，至於不屬以上界別的人士則需以電郵聯絡。據知，柳俊江的家屬亦有跟柳俊江的同學、廣告公司的員工再作個別聯絡。柳俊江治喪委員會亦有留言寫道︰「場地所限及響應環保，懇辭花籃。有心人如希望以帛金聊表心意，可存入以下戶口，將撥作柳爺兩位小朋友教育基金。」

今次特別提到只有「真正認識Ryan的朋友」才可參與，相信與早前網上出現多篇聲稱跟柳俊江是朋友的帖文有關，當中有些帖文大揭柳俊江生前私事，甚至要求柳俊江女友Grace道歉等，家屬為免再生任何是非，所以只好作出實名安排。

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