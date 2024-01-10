柳俊江生前遺作《公司冇逼我跑馬拉松》不刪片段照播 保錡︰佢感染到好多人

ViuTV全新節目《公司冇逼我跑馬拉松》今日(10日)舉行記者會，節目紀錄旗下5位藝人於一年內受訓及挑戰臺北馬拉松42.195公里的「全馬」賽事的歷程。有份參與的ERROR成員吳保錡（保錡)、曾贊學（阿神）、李炘頤（Alina）、蔡寶欣（Pony）和米露迪（Melody)齊齊現身，分享成為馬拉松比賽選手背後的辛酸，以及節目背後的難忘事及感受。

柳俊江生前有份參與拍攝，《公司冇逼我跑馬拉松》成為他的遺作，近日預告片已經不見柳俊江的片段，不少人擔憂節目會把他的片段剪走，避免觀眾觸景傷情。保錡與阿神一齊受訪時，表示節目會如常播出柳俊江的片段，只是預告作出了修改。保錡說︰「節目入面無剪走，只係預告想專注各位主持。柳俊江喺跑步上感染好多人，佢對跑步貢獻好大。」他表示心情已平伏了不少，今日出席記招見到不同人也開心了些，早前用跑步去忘記柳俊江離世的心情。阿神稱得知對方離世的消息之後，自己仍在消化中，今日因為要出席記招，所以要用開心的心情見大家，自己很尊重這位大哥。

甩骹年半唔知

提到拍攝的難忘事，保錡指阿神的人工很低，希望用節目幫對方爭取加人工，笑謂自己多方面都接濟了對方很多，著大家不用還，最重要是阿神要表現好。阿神直認保錡在金錢上支援了很多，並透露自己拍《季前賽》時甩骹，直到《繩角》依然帶傷上陣，只能頂硬上，直至拍這個節目，跟保錡常吵架，因為對方不信他受傷。阿神說︰「其實我甩咗年半，但唔知，保錡唔信我咁痛，仲叫我去做多啲gym，但都好多謝佢介紹個醫生。」

保錡說︰「貧窮限制醫療態度，即係廉價嘅醫生病向錢中醫，貧窮會令人醫唔好個病，而且要搵啱一個人去醫自己係個緣分。」阿神稱自己也花了很多錢去做不同治療，節目都有拍低跟保錡吵架及自己接受治療的片段。阿神又提起保錡在酒店赤裸上身的照片，他表示自己當時在場，爆保錡只拿住一條浴巾。保錡續說沒想到跑完馬拉松之後，會出現腹肌，所以要拍照留念。