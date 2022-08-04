柳俊江與新歡狂放閃 離婚兩年前妻首發聲：博同情又繼續覓食

前TVB新聞主播柳俊江於前年與太太雷康怡（Florence）男友人打架被捕，從而被爆婚變，及後柳俊江喺社交平台默認結束10年婚姻關係。去到上年10月，柳俊江喺IG發佈照片兼低調宣佈與楊文蔚經理人Grace展開新戀情，之後柳俊江經常上載與Grace嘅合照到社交網站放閃，及冇再提及一對仔女。而Florence兩年嚟都冇發聲，直至日前終於首次喺自己網誌發文。

Florence首先講到因家庭問題而心力交瘁，亦唔希望大人嘅感情問題影響到小朋友，所以佢選擇陪伴一對仔女，及同佢哋一齊搬離「傷心地」：「不經不覺已經兩年多，我的小店之前都停滯了，原因是我的家庭出現了大問題，心力交瘁，都需要一些時間重整自己。大人的感情問題，不能帶給小孩帶多太多陰影，我只好選擇好好陪伴一對孩子，雖然媽媽跟他們要一起搬走，離開這個傷心地方，但是媽媽都一直都好好陪着我們的，沒有離開過我們的。」

字裡句句有骨

之後，Florence字裡行間疑似含沙射影咁講前夫：「無病呻吟的說話我不懂說，亦不懂像別人大做文章，含沙射影塑造自己成新一代王傑「可以笑的話不會哭」博同情又繼續覓食。兩年來我一句都沒有說，大前提是我不想影響孩子生活，大人的世界很複雜，感情是雙方的，我承認各自各都有不足的問題，價值觀不同亦很難繼續相處下去。曾幾何時，我以為自己有一份兒在鎂光燈的花花世界下，理應會感到幸福，但事實並非如此。一對有名無實的夫妻，對我來說，惹來再多艷羨的目光，亦無意義。」

Florence仲談及自己嘅近況，只想踏實地生活，喺屋企附近重開小店，令佢可以事業家庭兩兼顧：「我只想好好踏實地生活，揼石仔的一步一步做好自己要做的事。 我學會了問自己到底想要什麼，生命中最重要的是什麼，學懂去愛及珍惜，我用了兩年時間好好重整我想要的家，一對仔女就是我最愛的家人，今後無論我去到哪裏，他們兩個都要跟着我，好好一起生活。」及「我選擇了在家附近重新開始我的小店，最大原因是令我可以事業家庭兩兼顧... 我發現人與人之間的真實溝通真的很重要，我很享受切切實實了解社區的人和事，回到家給家人煮一頓美味的飯菜，跟孩子到海邊走走又玩玩沙，跟鄰居朋友乘乘涼聊聊天，生活應該是這樣的過，平淡才是實在的福氣。」

疑似有新戀情

另外，Florence亦首次公開已離婚，現與一對仔女一齊生活，及疑似暗示新戀情：「我都想向關心我的朋友正式交代一下，是的，我已正式離婚了，一對仔女都是一直跟著我生活，我每天都要照顧孩子煮飯接送返學放學及兼顧事業，上天對我從來都不差，有兩個聰明乖巧又懂事的孩子陪我玩、有愛錫我的母親幫忙照顧我的孩子、又有個一直愛著我的人告訴我我是值得被愛的。而我每天能夠見證著這一對可愛的小姊弟健康長大，教懂他們怎樣去愛，正確的價值觀，就是最大的心願，現在每天都在忙錄，生活亦很踏實。」

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載