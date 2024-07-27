柳冕擔任慈善大使宣揚殘疾平權 《中年好聲音》戰友現身齊撐

《中年好聲音》柳冕為其擔任執行委員會主席的「路向四肢傷殘人士協會」舉辦之「花轆Look慈善嘉年華2025」擔任活動大使，嘉年華日前(26日) 舉行啟動禮，不少《中1》戰友包括丁文俊、涂家堯、李佳、吳大強 、林鉫徫及魏嘉信等都有現身支持。

柳冕非常感謝各位「中一生」對慈善活動的支持，二話不說接受了他的邀請，而近日參加「中三」海選、全球華人新秀歌唱大賽澳洲區冠軍的陳雋良更為活動創作主題曲。柳冕表示雖然自己因交通意外導致四肢癱瘓，但在義工樂隊的鼓勵下學習唱歌，最終能在電視歌唱比賽上一償心願 ，一展歌喉，證明「殘都可以追夢」。 他希望活動可啟發有殘缺的人士積極地面對難關，活出燦爛 ，並凝聚社會各界多加了解共融及殘疾平權訊息。