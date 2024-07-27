柳冕邀《中年好聲音》戰友擔任慈善大使 宣揚殘疾平權

柳冕非常感謝各位「中一生」對慈善活動的支持，二話不說接受了他的邀請擔任活動大使，而近日參加「中三」海選、全球華人新秀歌唱大賽澳洲區冠軍的陳雋良更為活動創作主題曲。柳冕表示雖然自己因交通意外導致四肢癱瘓，但在義工樂隊的鼓勵下學習唱歌，最終能在電視歌唱比賽上一償心願 ，一展歌喉，證明「殘都可以追夢」。 他希望活動可啟發有殘缺的人士積極地面對難關，活出燦爛 ，並凝聚社會各界多加了解共融及殘疾平權訊息。

活動大使之一的丁文俊認為，活動以「與照顧者同 」為主題非常有意義，讓大眾更加關注經常被忽略的照顧者，他說：「照顧者不止是照顧殘疾人士或長期病患者的人，隨著人口老化，照顧長者甚至以老養老的情況亦變得普遍。他十分慶幸父母身體壯健，經常親身出席他的現場演出或歌迷會活動，對他的演藝事業給予百份百支持。」他坦言與同住的爸爸一起到澳門處理家族工程業務的時光，便是他們的親子時間，而移居加拿大的母親返港時也會盡量抽空陪伴，非常珍惜共處的時間。他感激柳冕的邀請，讓他可以幫手推動社會共融。「花轆Look 慈善嘉年華2025」將於明年三月舉行，屆時將設有輪椅花 巡遊 、共融表演、攤位遊戲及 作坊等，以提升公眾對殘肢人士照顧者的關注。