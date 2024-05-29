柳應廷化身日系暗黑武士玩惡夢派對 Jer曾發夢做阿仙奴球員主場入波(有片)

柳應廷Jer繼今年首支派台歌《筆觸男孩憂鬱之死》後，繼續將自小鍾情的荷李活名導添布頓(Tim Burton)的怪誕滲入作品，推出玩味十足《約齊靈魂在墳墓開生日派對》。今年怪誕元素的3首歌，貫徹系列作品環環相扣的特色，「《約齊靈魂在墳墓開生日派對》係第二首，加埋之後第三首去講一個故事。其實《筆觸男孩憂鬱之死》& 《約齊靈魂在墳墓開生日派對》都埋藏咗一啲伏筆，希望聽眾可以跟住歌曲慢慢走向故事ending，就會搵到呢3首歌其實係講咩，大家可以嘗試自己搵出嚟。」 Jer又透露新歌旋律令他聯想惡夢畫面，問到可有難忘夢境時，向來是阿仙奴忠粉的他笑言，曾夢見自己成為一個足球員，「因為我好鍾意踢波，好想去阿仙奴嘅酋長球場射入一球，呢個係我其中一個夢，個夢係我做一個職業選手，然後俾人攔截，但都俾我入到波！」

找 Jay Fung 作曲 夠挑戰性 《約齊靈魂在墳墓開生日派對》由Jay Fung作曲、周耀輝填詞，是Jer期待已久的製作組合，特別是Jay Fung，今次首度合作，Jer道：「自己搵咗佢好耐，一直都好期待同佢合作會係點，因為佢寫嘅旋律都係好挑戰性。我特登搵佢寫，佢一口就應承咗，一寫出嚟個Melody都冇乜點樣改過，已經代入到故事，幻想係一班瞓著咗嘅人發緊惡夢，第一次聽demo已經有呢個畫面，所以沿住惡夢夢境，Gather(聚集)暗黑靈魂做一啲嘢。」Jer然後就將自己的感受，分享給周耀輝，Jer 道：「我有講過例如大家覺得惡夢係一件唔好嘅事，發緊惡夢你會好驚，但其實某程度上潛意式醒返之後你會克服咗啲嘢，我唔想令到大家覺得發完個夢就淨係驚，要有啲得著，可以成就到而家嘅自己。」一班靈魂一起唱歌，慶祝生日派對，這個完全不覺得驚嚇的畫面，就出現在《約齊靈魂在墳墓開生日派對》。

「螞蟻腦」、「人皮遺囑」寫入詞 曾推出物語系列、重生系列及虐心系列，今年Jer的歌曲玩味較重，其中新歌《約齊靈魂在墳墓開生日派對》是較重型的一首，「對比《筆觸男孩憂鬱之死》有少少Funky得嚟，再會有少少Brass，今次《約齊靈魂在墳墓開生日派對》嘅好玩之處，在於歌詞帶聽眾進入一個靈魂嘅世界，聽嘅時候要代入成個故事，由副歌開始見到嘅『螞蟻腦』、『人皮遺囑』，相信都係大家未必見過嘅事物，但全部都係喺我個腦嘅幻想空間裡面。自小熱愛添布頓的電影，Jer在新歌繼續滲入添布頓式怪誕元素，「怪誕得來又有少少暗黑嘅元素，同《筆觸男孩憂鬱之死》分別在於節奏感比較重，會聽到鼓聲，Powerful啲，相信之後Live performance上會比較多敲擊嘅元素。」