柳應廷化身日系暗黑武士玩惡夢派對 Jer曾發夢做阿仙奴球員主場入波(有片)

柳應廷Jer繼今年首支派台歌《筆觸男孩憂鬱之死》後，繼續將自小鍾情的荷李活名導添布頓(Tim Burton)的怪誕滲入作品，推出玩味十足《約齊靈魂在墳墓開生日派對》。今年怪誕元素的3首歌，貫徹系列作品環環相扣的特色，「《約齊靈魂在墳墓開生日派對》係第二首，加埋之後第三首去講一個故事。其實《筆觸男孩憂鬱之死》& 《約齊靈魂在墳墓開生日派對》都埋藏咗一啲伏筆，希望聽眾可以跟住歌曲慢慢走向故事ending，就會搵到呢3首歌其實係講咩，大家可以嘗試自己搵出嚟。」
Jer又透露新歌旋律令他聯想惡夢畫面，問到可有難忘夢境時，向來是阿仙奴忠粉的他笑言，曾夢見自己成為一個足球員，「因為我好鍾意踢波，好想去阿仙奴嘅酋長球場射入一球，呢個係我其中一個夢，個夢係我做一個職業選手，然後俾人攔截，但都俾我入到波！」
找Jay Fung作曲 夠挑戰性
《約齊靈魂在墳墓開生日派對》由Jay Fung作曲、周耀輝填詞，是Jer期待已久的製作組合，特別是Jay Fung，今次首度合作，Jer道：「自己搵咗佢好耐，一直都好期待同佢合作會係點，因為佢寫嘅旋律都係好挑戰性。我特登搵佢寫，佢一口就應承咗，一寫出嚟個Melody都冇乜點樣改過，已經代入到故事，幻想係一班瞓著咗嘅人發緊惡夢，第一次聽demo已經有呢個畫面，所以沿住惡夢夢境，Gather(聚集)暗黑靈魂做一啲嘢。」Jer然後就將自己的感受，分享給周耀輝，Jer 道：「我有講過例如大家覺得惡夢係一件唔好嘅事，發緊惡夢你會好驚，但其實某程度上潛意式醒返之後你會克服咗啲嘢，我唔想令到大家覺得發完個夢就淨係驚，要有啲得著，可以成就到而家嘅自己。」一班靈魂一起唱歌，慶祝生日派對，這個完全不覺得驚嚇的畫面，就出現在《約齊靈魂在墳墓開生日派對》。
「螞蟻腦」、「人皮遺囑」寫入詞
曾推出物語系列、重生系列及虐心系列，今年Jer的歌曲玩味較重，其中新歌《約齊靈魂在墳墓開生日派對》是較重型的一首，「對比《筆觸男孩憂鬱之死》有少少Funky得嚟，再會有少少Brass，今次《約齊靈魂在墳墓開生日派對》嘅好玩之處，在於歌詞帶聽眾進入一個靈魂嘅世界，聽嘅時候要代入成個故事，由副歌開始見到嘅『螞蟻腦』、『人皮遺囑』，相信都係大家未必見過嘅事物，但全部都係喺我個腦嘅幻想空間裡面。自小熱愛添布頓的電影，Jer在新歌繼續滲入添布頓式怪誕元素，「怪誕得來又有少少暗黑嘅元素，同《筆觸男孩憂鬱之死》分別在於節奏感比較重，會聽到鼓聲，Powerful啲，相信之後Live performance上會比較多敲擊嘅元素。」
揚言玩盡啲
為了配合歌曲，Jer今次拍攝唱片封套時，造型上也變得古靈精怪，Jer介紹道：「單曲封面用咗一個比較日系武士妝。坊間多數歌手嘅Cover都係乾淨俐落靚仔，既然今年玩玩味，不如玩盡啲，妝容上都做個突破啲，希望大家望到呢個樣就諗到呢首歌，所以造型上今次妝容，就係發惡夢嗰個人嘅感覺。」至於MV，將會不日推出，Jer揚言一樣要古怪到底，他更幻想道：「應該係有啲諷刺意味，顏色對比度會強烈啲Colourful啲，場景同角色對比都要強烈啲，例如係一位婆婆身處幼稚園場景會係點呢？造型上我覺得要有型，以往嘅怪誕係有少少古怪加開心感覺，今次要喺個妝上面有少少型格，暫時未拍，但幻想會係發緊惡夢嘅惡魔！」