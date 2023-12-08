柳應廷新歌《大海少年》喜獲Serrini作曲：佢好似媽媽 Jer圓夢出黑膠碟高呼「正啊！」(有訪問片)

柳應廷Jer 2023年壓軸派台作品《大海少年》，是一首極之溫暖的歌曲，為樂迷帶來力量與希望，MV中Jer更化身成天使登場，溫柔地提點打算輕生的男主角莫忘初衷。成為首位MIRROR成員推出唱片的Jer，分享出碟心情：「出碟對於我嚟講係一件唔容易嘅事，因為身為歌手，要出一隻碟，俾自己同Fans去珍藏，呢個project已經plan咗一年，終於出到，正呀！太開心！」

Serrini的歌曲陪伴度過不開心日子

《大海少年》由Serrini及Him Hui@The Hertz作曲，小克填詞，是一首讓大家在沮喪絕望之時，陪伴大家的窩心打氣歌。Jer在很久以前已收到Demo，一聽旋律就感受到當中的溫暖，他說：「Serrini好似一個媽媽，會教育佢嘅Fans一啲道理，佢嘅歌亦陪伴我渡過一啲唔開心嘅日子，聽完即刻多好多力量，所以一直以嚟都好想做到咁有力量嘅歌，而家搵到佢寫，成件事好巧合。」小克的歌詞，亦加強了歌曲的溫暖與力量，Jer續道：「呢首歌好想帶俾大家一啲力量、希望，就算生活幾咁唔好，你都唔會覺得得你自己一個，同行仲有好多人，至少仲有我。」