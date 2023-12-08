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娛樂
2023-12-08 20:57:30

柳應廷新歌《大海少年》喜獲Serrini作曲：佢好似媽媽 Jer圓夢出黑膠碟高呼「正啊！」(有訪問片)

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Jer柳應廷推出今年第4首個人單曲《大海少年》。

Jer柳應廷推出今年第4首個人單曲《大海少年》。

柳應廷Jer 2023年壓軸派台作品大海少年，是一首極之溫暖的歌曲，為樂迷帶來力量與希望，MVJer更化身成天使登場，溫柔地提點打算輕生的男主角莫忘初衷。成為首位MIRROR成員推出唱片的Jer，分享出碟心情：「出碟對於我嚟講係一件唔容易嘅事，因為身為歌手，要出一隻碟，俾自己同Fans去珍藏，呢個project已經plan咗一年，終於出到，正呀！太開心！」

Serrini的歌曲陪伴度過不開心日子

大海少年SerriniHim Hui@The Hertz作曲，小克填詞，是一首讓大家在沮喪絕望之時，陪伴大家的窩心打氣歌。Jer在很久以前已收到Demo，一聽旋律就感受到當中的溫暖，他說：「Serrini好似一個媽媽，會教育佢嘅Fans一啲道理，佢嘅歌亦陪伴我渡過一啲唔開心嘅日子，聽完即刻多好多力量，所以一直以嚟都好想做到咁有力量嘅歌，而家搵到佢寫，成件事好巧合。」小克的歌詞，亦加強了歌曲的溫暖與力量，Jer續道：「呢首歌好想帶俾大家一啲力量、希望，就算生活幾咁唔好，你都唔會覺得得你自己一個，同行仲有好多人，至少仲有我。」

Jer於《大海少年》MV化身天使拯救由林子傑扮演的失業輕生男主角。 Jer柳應廷於《大海少年》MV化身天使拯救由林子傑扮演的失業輕生男主角。 Jer柳應廷於《大海少年》MV化身天使拯救由林子傑扮演的失業輕生男主角。 Jer柳應廷於《大海少年》MV化身天使拯救由林子傑扮演的失業輕生男主角。 Jer柳應廷於《大海少年》MV化身天使拯救由林子傑扮演的失業輕生男主角。 Jer柳應廷於《大海少年》MV化身天使拯救由林子傑扮演的失業輕生男主角。 Jer柳應廷於《大海少年》MV化身天使拯救由林子傑扮演的失業輕生男主角。 柳應廷在新歌《大海少年》MV化身天使溫柔拯救輕生男主角。 林子傑在柳應廷新歌《大海少年》MV中，扮演失業並企圖輕生的男主角。

Jer化身天使拯救輕生男  破爛西裝有彩蛋

MV找來林子傑Ronald飾演失業漢，在前路茫茫感到絕望之時，得到天使的提點，回想起由林耀聲飾演的爸爸，在黃梓樂飾演的孩童年代，就已利用一隻帆船玩具，教曉自己一些人生道理，而Jer就是飾演天使的角色。「我喺MV裡面提醒主角，爸爸同佢玩帆船，其實係想教識佢一啲道理，細細個小朋友唔知，覺得純粹係一隻船，但其實爸爸由佢細細個已教佢一個乘風破浪嘅道理，希望佢長大之後，諗返呢件事，會發現爸爸曾經教過一啲咁有道理嘅事情。應用喺長大咗嘅主角身上面，希望佢唔會因為生活上嘅一啲不順利而放棄，我嘅角色就係提醒主角，爸爸細細個已經教過你呢個道理，你已經識咗，你要應用喺生活上面，唔好忘記你嘅初衷。」雖然說是天使，但JerMV中的破爛西裝造型十分獨特，值得細心留意。

I am the I》小克畫作隱藏MV秘密

近期Jer除了推出新歌大海少年之外，還成為首位MIRROR成員推出個人專輯《I am the I》，不過今次Jer這次只推出黑膠，他特別分享到這次推出黑膠的原因，他說：「出黑膠碟係由細到大嘅夢想，細細個已經覺得除咗聽之外，黑嘅嘅封套、裡面嘅內容，都係超值得珍藏。」今次《I am the I》黑膠特別推出兩個版本，封面均由小克繪畫，畫作裡面隱藏了不少跟MV有關的秘密，細心欣賞畫作，相信會有不少驚喜。《I am the I》現正在各大唱片舖及網上商店預訂，預計20242月發貨。

黃梓樂與林耀聲在《大海少年》MV演父子，兩人合製的帆船代表船風破浪的人生道理。 黃梓樂與林耀聲在《大海少年》MV演父子，兩人合製的帆船代表船風破浪的人生道理。 黃梓樂與林耀聲在《大海少年》MV演父子。 黃梓樂與林耀聲在《大海少年》MV演父子。 Jer柳應廷自幼已夢想推出黑膠大碟，如今終於圓夢並成為首為首位出實體碟的MIRROR成員。 Jer柳應廷推出黑膠大碟《I am the I》精裝版，附小克畫冊，暗藏大量MV彩蛋。
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