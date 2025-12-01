柳應廷演唱會｜開騷前為大埔死難者默哀 唱《呼吸之間》盼給勇氣一齊捱過難關(有片)

MIRROR成員柳應廷(Jer)一連兩日的《Jer Lau “The Shape of Breathing” Live 2025》演唱會，昨晚(30日)在亞博舉行頭場，鑒於大埔宏福苑五級火災事故，造成嚴重傷亡，Jer昨午呼籲觀眾提早於8時15分入場進行默哀儀式。MakerVille宣在將首場門票及相關周邊產品銷售所得之盈利，將悉數捐予本地募捐平台，用於支援大埔宏福苑火災的受災者及其家屬。柳應廷歌迷會取消應靜打卡區和食物應援，扣除成本捐出15萬予樂善堂支持大埔火災事故。
盼給予向前行的力量
晚上，觀眾響應呼籲提早入場，8時15分已坐滿場館，MIRROR隊友李駿傑(Jeremy)、COLLAR成員邱彥筒(Marf)和男友林家熙(Locker)、《全民造星V》羅子熙亦已入座。Jer與一眾樂手包括音樂總監王雙駿(Carl叔)、吳林峰、恭碩良等準時走到前台，全體穿上黑色演唱會Tee和黑褲並排站立，Jer神情肅穆表示：「首先今日都好想多謝每一位入場支持我呢個演唱會嘅朋友，因為知道喺呢個時間入嚟去支持我呢個演唱會，係一件絕對唔容易嘅事，所以都好多謝你哋大家每一位入場支持。」接著，他帶領全場哀悼大埔火災死難者，「我自己係一個好相信音樂嘅人嚟嘅，我自己都覺得音樂喺呢個咁難過嘅時段，係可以畀到一啲力量自己，又或者身邊嘅朋友，所以我哋喺今次嘅演唱會，都希望用今個show嘅力量，去畀到大家有一個向前行嘅動力，以下落嚟，希望大家可以起立，同我一齊向今次意外嘅朋友默哀一分鐘。」
沉重時刻 找回呼吸節奏
接著全體觀眾站立，會場熄燈，全場靜默哀悼。一分鐘後，Jer宣布，「默哀完畢，請大家可以坐返低。希望大家可以喺咁沉重嘅時刻，搵到一個屬於自己嘅呼吸時間。」他在葉崇恩(Patrick)的琴聲伴奏下唱出衛蘭的《呼吸之間》後，續說：「希望喺呢段時間，大家可以俾到勇氣自己同埋身邊嘅朋友，可以手牽手一齊捱過呢個難關。加油！希望大家努力，thank you！嚟緊我就會帶大家進入一個阿Jer寫咗七年嘅音樂劇本，多謝你哋。」