柳應廷演唱會｜開騷前為大埔死難者默哀 唱《呼吸之間》盼給勇氣一齊捱過難關(有片)

盼給予向前行的力量

晚上，觀眾響應呼籲提早入場，8時15分已坐滿場館，MIRROR隊友李駿傑(Jeremy)、COLLAR成員邱彥筒(Marf)和男友林家熙(Locker)、《全民造星V》羅子熙亦已入座。Jer與一眾樂手包括音樂總監王雙駿(Carl叔)、吳林峰、恭碩良等準時走到前台，全體穿上黑色演唱會Tee和黑褲並排站立，Jer神情肅穆表示：「首先今日都好想多謝每一位入場支持我呢個演唱會嘅朋友，因為知道喺呢個時間入嚟去支持我呢個演唱會，係一件絕對唔容易嘅事，所以都好多謝你哋大家每一位入場支持。」接著，他帶領全場哀悼大埔火災死難者，「我自己係一個好相信音樂嘅人嚟嘅，我自己都覺得音樂喺呢個咁難過嘅時段，係可以畀到一啲力量自己，又或者身邊嘅朋友，所以我哋喺今次嘅演唱會，都希望用今個show嘅力量，去畀到大家有一個向前行嘅動力，以下落嚟，希望大家可以起立，同我一齊向今次意外嘅朋友默哀一分鐘。」