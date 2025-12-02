柳應廷演唱會｜Jer孖RubberBand合唱《逆流之歌》為艱難期打氣(有片+多相+歌單)

MIRROR成員柳應廷(Jer)於亞博舉行《Jer Lau “The Shape of Breathing” Live 2025》，昨晚(1日)舉行尾場，鑬於大埔宏福苑奪命大火，造成嚴重傷亡，演唱會如頭場一樣，首先由Jer帶領默哀及唱出衛蘭的《呼吸之間》，結束哀悼和安慰儀式後才返到後台整裝，同時讓觀眾沉澱情緒才正式開場。隊友邱士縉(Stanley)和女友李炘頤(Alin)、毛舜筠、許廷鏗、陳健安和彭秀慧均有捧場。



無論幾辛苦 都有我唱歌 撐住大家 默哀後，柳應廷預告：「我將會帶大家進入一個旅程，阿Jer喺呢七年做嘅狂想世界，去到將自己粉碎，再將自己一啲碎片修補。」Jer接連唱了20首歌後，才開腔說話，當與小朋友合唱《Dear Children》時，Jer分享創作此曲的原意，「見到有社會上有好多小朋友受到壓力，有很多不幸嘅事情，所以我當時創作呢首歌，好想話俾大家知，就算幾辛苦，起碼有我呢個唱歌嘅撐住大家，其實我成日幻想唱呢首歌大合唱嘅畫面，因為大合唱嘅力量，令自己知道同行嘅唔係得自己一個嘅孤單，仲有一大班人一齊唱歌嘅人。」他笑言要謝合唱的小朋友，以及全場觀眾。 緊守崗位 以音樂陪伴 兩場演唱會均請來樂隊擔任嘉賓，繼頭場的Pandora後，昨晚有為Jer演唱會創作主題曲《今繼》的RubberBand登場，合唱《發現號》後，RB主音6號表示，「其實喺做呢首歌嘅過程，都係療愈一啲傷痛。喺呢個時候好需要歌曲的力量。」Jer自言從小聽RubberBand的歌曲長大，一直以來都為樂迷帶來正能量，6號自言是微小的音樂單位，「喺呢個相對艱難嘅時候，希望可繼續謹守自己崗位，用音樂陪大家走每一段路。」接著再送上《逆流之歌》，其間Jer一度蝦碌地入錯拍子，尷尬得像害羞的小孩攬著6號。他在完騷受訪時直言太興奮至入錯拍子，「佢哋啲歌好有能量，見到現場觀眾(反應)，成個場都warm晒。」

邀吳林峰合唱演唱會最後一曲 Jer於尾場兩度encore，第二次encore時送上Moon Tang的《未來之歌》，繼而邀請為演唱會唱和音的戰友吳林峰上前合唱《豆豉》，兩兄弟深情對話。阿Jer形容兩人際遇相似，想一起為今次演唱會送上最後一首歌，「我哋都係由busker到舞台，由相識到出道之後，佢幫我寫好多歌，所以喺演唱會最後一刻，好想同佢分享呢個舞台，我哋兩個都好純粹，好鍾意唱歌，如果冇咗音樂未必知自己會點。佢寫歌數量超級多，亦都好好聽。」 Jer被爆緊張到唔識笑 吳林峰感觸回應：「作為朋友，可以見證你呢幾年行到唔同嘅路好開心；作為寫歌嘅人，啲歌交到你手上係好放心；作為兄弟，喺你兩場好重要嘅個人solo可以撐住你，覺得係好窩心。」Jer亦回應道，「佢係唱作歌手，喺後面幫我做和音彈結他，仲要每次開騷前都會同我講：『Jer，唔使緊張！』雖然我冇緊張，每次見到佢都好輕鬆。」吳林峰爆料道：「知唔知我叫佢唔好咁緊張，佢都話見我係第一次笑！」兩人溫馨合唱《豆豉》後，拍拍彼此肩膊並互擁。Jer受訪時表示，一直很喜歡《豆豉》，很想跟原唱的吳林峰同台合作，對這首歌的歌詞很有感覺。也許，歌詞寫道：「唯有把這些音符拼出音樂/為時代填充/孤單中聲援/現有愛恨」，正好為艱難時期的兩場演唱會，畫上圓滿句號。

觀眾轉化情緒 帶笑離場 談到為大埔火災調整演唱會內容，Jer表示，「無論睇新聞或經歷當中嘅朋友，好想幫佢哋搵到一個空間去，俾自己唞一啖大氣，繼續手牽手行下去，rundown以入場觀眾同心情為主，所以有默念，同埋揀咗首歌，配合主題，俾大家放鬆心情。」其中主要改動是開場唱《約齊靈魂在墳墓開生日派對》改為純舞蹈不演唱，「係團隊一齊嘅諗法，我哋用做好多心機去排呢隻歌，想將排練咗嘅呈現出嚟，最後決定唔唱但繼續表演。」他直言火災事件影響心情，但看到演唱會能為觀眾大家，也感安心，「我原意就係想幫大家叉電。最感動係見到觀眾情緒轉變，由入場大家好凝重，到最後帶著笑容離開。」對於有不少觀眾睇到喊，Jer坦言也看到落淚的臉孔，「我覺得喊都係抒發情緒位，如果想喊就盡情咁喊。」問到他在台上可有強忍淚水，他自言已大個仔，懂得在表演時控制情緒，交出專業水準。 另外演唱會其中一段間場，播了半首男女合唱歌，問到是新作或是特別錄製，阿Jer就按花姐指示拒絕劇透，「係秘密，有樣嘢準備中，嗰隻會喺嗰樣嘢度，我諗好快大家會知。」對於MIRROR取消MAMA演出，阿Jer雖感可惜，但凡事要向前看，並透露正商討將表演搬到元旦騷演出。



柳應廷Jer《The Shape of Breathing》演唱會尾場歌單 開場前 (默哀)

呼吸之間（衛蘭） 開場

1.約齊靈魂在墳墓開生日派對(跳舞表演)

2.筆觸男孩憂鬱之死

3.月居人

4.砂之器 I am the I 間奏

5.風靈物語

6.不要說出來

7.離別的規矩

8.自毀的程序

9.坐看雲起時

10.水刑物語 介紹音樂團隊 間奏

11.狂人日記(逆流合唱）

12.大鬧說謊城（黃明德）

13.吃腐肉的鷹

14.JM單身9

15.MM7 首度播放合唱歌(間場)

16.迴光物語

17.沒終點的青春

18.不要活成自己討厭的模樣

19.大人之後

20.記憶倒行

21.花之生命（Pandora）

22.大海少年

23.Dear Children

24.人類群星閃耀時 Encore

25.明日旅程（Pandora）

26.沙龍（陳奕迅）

27.發現號（RubberBand嘉賓合唱）

28.逆流之歌（RubberBand嘉賓合唱）

29.Let Us Go Then You and I (Serrini)

30.今繼 二度encore

31 未來的歌(Moon Tang)

32 豆豉

