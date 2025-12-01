柳應廷演唱會｜Jer帶病上場 從破碎瞓地唱到拖小朋友傳遞希望(有片+歌單)

MIRROR成員柳應廷(Jer)一連兩日的《Jer Lau “The Shape of Breathing” Live 2025》演唱會，昨晚(30日)在亞博舉行頭場。Jer與音樂團隊於8時15分身穿全黑服飾，與全場觀眾大埔宏福苑五級火災罹難者默哀一分鐘後，Jer預告，「嚟緊我就會帶大家進入一個阿Jer寫咗七年嘅音樂劇本。」然後返回後台整裝，同時讓觀眾沉澱情緒，大約20分鐘後才正式開Show。舞台中央架空懸掛巨型心臟，配合大屏幕上「The Shape of( ) Breathing」的演唱會名字，心臟正放在括號之內，帶出隱藏主題「The Shape of heart Breathing」，也呼應海報的設計。



舞王Jer化身鼓王 正式開show時舞台營造心臟跳動的視效，柳應廷以王者姿態登場，率領一眾舞者以《約齊靈魂在墳墓開生日派對》為演唱會掀序幕，其間「舞王Jer」再次化身「鼓王」走上高台打鼓，不過估計因歌詞涉及亡魂的慶曲，不太適合沉重的社會氣氛，全程靜音沒有開咪演唱。緊接奉上其餘兩首的是「月亮三部曲」作品《筆觸男孩憂鬱之死》、《月居人》，以及《砂之器》和《風靈物語》，配合屏幕視效，由母子前世今生的糾結，配合間奏曲《I am the I》帶出轉世重生的歷程，Jer換上藍色飄逸服飾象徵全新的我誕生。 《坐看》無縫銜接《水刑》 第二部分是人世間的情傷，Jer接連唱出多首虐心情歌，當唱《不要說出來》時「躲」在心臟裡的投影，很很有心思地呼應著歌名，緊接是《離別的規矩》、《坐看風起時》和《水刑物語》，值得一提是《坐看》結尾緊接《水刑》前奏，這是繼3年前中環海濱的《UNIK ASIA FESTIVAL 2022》後，Jer再次緊接兩首作品一起演唱，更躺在地上唱《水刑》，配合視效表達往深淵下沉的抱憾。



驚喜與「逆流」的主音crossover 第三部分是抱憾後的狂怒，Jer換上象徵憤怒紅色造型登場唱《狂人日記》，出道前曾是重金屬獨立樂隊成員的Jer，在演唱會上首次與獨立樂隊「逆流」的主音傑佬(KitLo)crossover奉上重金屬版本，更被一眾舞蹈員抬起，配合視效震撼全場。接著驚喜翻唱黃明德的《大鬧說謊城》和獨唱版的小組歌《吃腐肉的鷹》，更再次躺在台上。當唱《JM單身9》時就走到台下與觀眾擊掌，再唱《MM7》歌頌自愛人生。 展示成長片段 第四部分播出一首特別錄唱的間奏歌，以溫暖輕柔的歌聲引人反叛的憤怒過後，面對殘酷現實的無奈。Jer換上啡系的造型唱《迴光物語》，「荊棘樹枝」象徵經歷成長洗禮的傷痕，當唱《沒終點的青春》時，背後屏幕展示Jer的成長照片，從嬰兒、孩童、青少年到長大，滿滿回憶。繼而他接連《不要活成自己討厭的模樣》、《大人之後》和《記憶倒行》，步履蹣跚充滿無力感。

蒲公英種籽喻種出希望 唱了21首歌後，柳應廷在台上脫去「樹枝」外套，展現一身象徵希望和生氣的白系造型，以有點鼻塞的聲線首度開腔，「唔好意思，我今日有啲身體不適，唔知點解有啲感冒，不過我覺得人生有時遇到呢啲先係經驗，啱啱經歷咗粉碎自己人生嘅moment，唔知大家有無睇我MV，《記憶倒行》MV裡蒲公英嘅種籽，最尾係飛走咗，喺一個地方種下的失望，佢飄到去第二個地方，落到土地時，佢又會長出花，係另一個希望，嚟緊以下落嚟就係希望嘅一part。」話雖如此，Jer唱到瞓地又被抬起，感冒對音準沒大影響。接著他送上Pandora的《花之生命》和《大海少年》，歌詞提到「也許這瞬間已慣於哀傷，看守那真正土壤」為觀眾帶來安慰。 接著一班手持演唱會手燈的小朋友走上台，Jer拖著其中一位小男孩的手，走進一群小朋友當中唱《Dear Children》，配合大屏幕樹木、與屋子共存的和諧景像，景場面溫馨。唱畢，Jer多謝台上的小朋友後，分享創作此曲的心意，「我創作呢首歌時，係因為見到新聞有不同嘅小朋友，因為壓力而選擇離開，所以我當時創作呢首歌，希望俾大家知，無論幾咁唔開心都好，至少起碼有我呢個唱歌嘅陪住大家，就算我失聲都好，大家全場大合唱，其實同行嘅就有咁多位，所以呢首歌都係送俾大家。」接著他升上高台送上《人類群星閃耀時》，全場和應大合唱，而柳柳粉亦很聽話地，接Jer事前的指示，唱畢這歌才開燈牌。

Pandora任嘉賓 Encore時段，柳應廷換上白色演唱會Tee，彈著木結他唱樂隊Pandora的《明日旅程》後，他笑言，「我以前係喺海邊busking嘅busker，唔知大家嗰時有無睇過我彈結他，所以呢個演唱會就係搵番我嘅初心。」接著他再次多組音樂團隊和入場觀眾，「你哋先可成就到呢個show嘅出現，好多謝你哋。」接著他送上陳奕迅的《沙龍》，並邀請嘉賓Pandora出場，合唱《年輕小說家》和《痛痛快快活下去》，在演唱會中，Jer合共選唱了4首Pandora的作品，他自言是Pandora的小粉絲：「近排聽你哋嘅歌攞咗好多力量，你哋嘅歌嗰種輕鬆態度，聽完之後人生好似樂觀咗，好多謝你哋。」接著送上很多柳柳粉希望他演唱Serrini的《Let Us Go Then You and I》後，演出最後一首歌《今繼》，他笑言，「話咁快聽日就係尾場，恭喜今日頭頭嘅朋友，聽日就係尾場！希望呢個show能夠俾到大家力量，或者暫時唔記得一啲唔開心嘅力量。以下最後一首歌，亦都係演唱會嘅主題曲。」唱畢與音樂團隊一齊拖手鞠躬謝幕，「希望呢個係好好呼吸嘅時間，好似呢個show，俾你哋一個唞氣嘅moment。」Jer合共唱了31首歌後，以充滿藝術感的演出，為首場個唱演畫上圓滿句號。

柳應廷Jer《The Shape of Breathing》演唱會頭場完整歌單 開場前 (默哀)

呼吸之間（衛蘭） 開場

1.約齊靈魂在墳墓開生日派對（mute咪）

2.筆觸男孩憂鬱之死

3.月居人

4.砂之器 I am the I 間奏

5.風靈物語

6.不要說出來

7.離別的規矩

8.自毀的程序

9.坐看雲起時

10.水刑物語 介紹音樂團隊 間奏

11.狂人日記(逆流合唱）

12.大鬧說謊城（黃明德）

13.吃腐肉的鷹

14.JM單身9

15.MM7 首度播放合唱歌(間場)

16.迴光物語

17.沒終點的青春

18.不要活成自己討厭的模樣

19.大人之後

20.記憶倒行

21.花之生命（Pandora）

22.大海少年

23.Dear Children

24.人類群星閃耀時 Encore

25.明日旅程（Pandora）

26.沙龍（陳奕迅）

27.年輕小說家（Pandora嘉賓合唱）

28.痛痛快快活活去（Pandora嘉賓合唱）

29.Let Us Go Then You and I (Serrini)

30.今繼