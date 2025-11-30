柳應廷演唱會｜Jer籲準時入場為大埔傷難者默哀 相信音樂的力量：香港人要撐住！

柳應廷Jer指今年的歌曲會很貼地，自言好比陪伴同行的說書人。(蘇文傑攝)

MIRROR成員柳應廷(Jer)將於今晚(30日)和明晚至12月1日到亞博舉行《Jer Lau “The Shape of Breathing” Live 2025》，鑒於大埔宏福苑五級火災事故，演唱會雖如期舉行，但會調整內容以合宜方式進行，並將首場門票及相關周邊產品銷售所得之盈利，將悉數捐予本地募捐平台，用於支援大埔宏福苑火災的受災者及其家屬。

今日中午，Jer在社交平台上載演唱會舞台的黑白照，分享在傷痛日子舉行演唱會的複雜心情。從出道開始不時表示要透過音樂作品陪伴大家的Jer，首先解釋決定繼續開show的信念，「作為一個音樂創作人，我一向都好相信音樂的力量，佢係我成長路上，一直都有俾咗好多力量我走過黎，陪我傷心，陪我難過，陪我開心，陪我成長。喺呢個時候，知道大家都非常難過，我覺得正正就係需要音樂力量嘅時候，哪怕只係令自己忘記短暫嘅唔開心或者搵到短暫嘅情緒出口，但「它」的確很靠譜。由我今年創作演唱會嘅主題，大碟『金繼(KINTSUGI)』就係希望可以修補大家人生中唔同階段嘅碎片，希望大家『今天過後，繼續努力生活下去』。」

接著，Jer感謝仍選擇入場的觀眾，呼籲大家準時，在開場前一起參與默哀儀式，「今晚同聽晚都選擇入場嘅朋友，非常感謝你哋，希望大家可以係8點15分準時入到場，屆時，大家同我仲有演唱會團隊，會喺開場前進行一個默哀悼念儀式，向今次嘅傷難者致以最深切嘅慰問。」作為香港的歌手，他不忘彼此打氣，「香港人，大家要撐住！無論身邊嘅家人朋友，希望大家可以用自己嘅方式去幫/關懷大家多慰問，多關心，多陪伴身邊嘅人，以愛嘅方式，手牽手繼續走下去，我地一定可以好快撐過來！加油！」

Jer上水籲fans燈牌 配合團隊安排

同時，MIRRO官方歌迷會亦通知MIRO，「因應《Jer Lau “The Shape of Breathing” Live 2025》大會對演出內容及編排作出調整，手燈燈效亦會作適切調整，屆時非每個表演部分均設亮燈效果，敬請留意。」而Jer亦在fans的TG群組上水，請柳柳粉(fans暱稱)配合大會，「今晚入場嘅觀眾，團隊有個小小嘅請求，整個演唱會，我哋都悉心製作最佳嘅燈光、影像及舞台效果，令整個演出得以完整，所以希望大家喺歌曲《人類群星閃耀時》之後，先至將你哋最美麗嘅燈牌亮起，令整個演出更加圓滿，非常多謝大家，期待今晚見到你哋每一位。」

取消應援區

由於Makerville已表明婉謝一切花籃、應援等饋贈，並呼籲大家將這份心意轉化為善款，為受火災影響的市民提供支援。故此，柳應廷歌迷會亦取消原定應援打卡區和食物應援的安排，「歌迷會將會把扣除成本後的金額，全數捐贈給受影響的家庭。感謝各位的體諒。祝願救援工作繼續順利，祝願大家平安。」

