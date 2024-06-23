柳應廷盼與馮允謙齊踏舞台開show 為Jer作曲Jay Fung被花姐問：點解唔留返俾自己(有片)

Jer柳應廷重啟《一首歌的時間》Project，繼與岑寧兒(Yoyo)合唱「柳yo」版的《約齊靈魂在墳墓開生日派對》(下稱《墳P》後)，昨晚(22日)推出與作曲人馮允謙Jay Fung合唱的版本，二人在live band伴奏下錄唱一Take過版本，互飊高音固然遊刃有餘，兩把靚聲和音與ad lib亦夾到絕，盡顯實力唱將的風範。
其實，Jer與Jay對3年前曾合作開網上音樂會，今次Studio的live演出，同樣欠缺現場觀眾，二人坦言，期待將來有機會來一場有觀眾的演出，Jay亦道：「我都想同台演出，唔知點解我哋由3年前到而家，一直合作都係網上，可唔可以下次做真嘅Show？！」Jer聽到Jay的訴求，也搞笑地作出呼籲：「聽到呢段說話嘅，記得搵我哋！」他續稱，「Live嘅感染力再強啲，對我哋兩個都係咁鍾意唱歌嘅人嚟講，一定會唱到現場觀眾好入心，好被Touching感覺。」
為唱Jay Fung新歌 操練一個星期
今次Jer與Jay Fung合作的「一首歌的時間」，除了合唱《墳P》，下周五(29日)將演繹Jay Fung明天(24日)的全新派台歌《在愛面前投降》，同樣是高難度作品，Jay表示：「唔知點解我寫啲歌都係要咁高音咁難，我自己錄歌時喺錄音室唱過好多次，所以好知道有啲位我應該要點唱，例如邊度要用假音，邊度要抖氣，For Jer知道唔係好夠時間練，但都唱得好好。」Jer都分享了自己如何準備，他說：「我用咗一個禮拜時間操熟首歌係咁聽，因為Jay啲歌喺Playlist都會聽到好熟，但呢首因為未出街，Prepare嘅時間唔係好多，但係好好聽，係一首好入心嘅旋律。」
羨慕Carl叔叔將最好嘅嘢都俾咗Jer
Jay Fung又親自解說為Jer譜寫《墳P》鮮為人知的事情，「3年前已經好想寫隻歌俾Jer，一直等，而家終於有機會。Jer一做起Send首歌俾我，我就有啲羨慕，有Carl叔叔編曲，將最好嘅嘢都俾晒佢，將唔同元素放咗落去，例如The Beatles，感覺好實驗性，再加上你嘅Vocal，令到隻歌真係Belong to you。」Jer聞言即回應：「但隻歌都係belong to you，因為係你作。其實一直好想搵Jay，因為佢嘅作品係超級出色，佢係一位好有實力男歌手，所以腦海本身設定Jay作俾我嘅歌一定係好難唱，結果我都用咗好大段時間去揣摩，加埋歌詞落去先至可以唱到個感覺。」
Jer用心演繹：唔可以得失呢首歌
Jay爆料指：「公司聽完首歌問我，點解呢隻歌你自己唔Keep？就連花姐都問我點解唔Keep返俾自己，咁樣好易俾人呃，不過寫歌係一樣好Personal嘅嘢，同埋真係要聽到artist把聲喺我個腦裡面，呢首歌一諗就諗到你。」Jer興奮又略顯尷尬，他回應道：「我好用心去唱，因為聽旋律就知道真係會好好聽，所以真係要俾心機，唔可以得失你呢首歌。」在演繹過《墳P》一Take過版本後，Jay坦言：「真係好難唱，成日都問自己點解要寫啲咁難唱嘅歌，可能自己都要係旋律好聽，然後夾硬就俾Jer，因為都覺得其實佢都唱得到，俾佢唱啦！幾難都難唔到你啦！」Jer則分析道：「因為Jay Fung本身唱歌嘅Range都好闊，用自己把聲嘅Standard就會寫出嚟都係咁闊，所以同本身作曲人嘅Range有關，證明Jay都係一個好犀利嘅唱作歌手。」
緊張扮唔緊張
如果心水清，就發現Jer與Jay對上一次合作已經是3年前的網上音樂會，今次在Studio合作，Jay看得出Jer的轉變：「多咗好多信心，因為3年前第一次合作嘅時候，Feel到你有啲緊張，但而家絕對係Relax。」Jer聽到則偷偷表示：「而家係識得喺緊張嘅時候扮唔緊張，其實內心都好緊張。」對於Jay，Jer也看得出轉變，道：「Jay係再超級穩定，佢寫嘅曲風愈嚟愈有層次同埋味道，特別係佢幫我寫嘅新歌，係好好！」Jay聽到隨即𢱑撈，說道：「你都唱得好好，搵我多啲寫歌可以嗎？」Jer聽到，即爽快道：「冇問題，爭首R&B。」Jay指他也常常聽到樂迷代Jer邀歌，希望日後有機會成真。