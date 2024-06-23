柳應廷盼與馮允謙齊踏舞台開show 為Jer作曲Jay Fung被花姐問：點解唔留返俾自己(有片)

Jer與Jay Fung在「一首歌的時間」合唱重新編曲的《約齊靈魂在墳墓開生日派對》。

Jer柳應廷重啟《一首歌的時間》Project，繼與岑寧兒(Yoyo)合唱「柳yo」版的《約齊靈魂在墳墓開生日派對》(下稱《墳P》後)，昨晚(22日)推出與作曲人馮允謙Jay Fung合唱的版本，二人在live band伴奏下錄唱一Take過版本，互飊高音固然遊刃有餘，兩把靚聲和音與ad lib亦夾到絕，盡顯實力唱將的風範。 其實，Jer與Jay對3年前曾合作開網上音樂會，今次Studio的live演出，同樣欠缺現場觀眾，二人坦言，期待將來有機會來一場有觀眾的演出，Jay亦道：「我都想同台演出，唔知點解我哋由3年前到而家，一直合作都係網上，可唔可以下次做真嘅Show？！」Jer聽到Jay的訴求，也搞笑地作出呼籲：「聽到呢段說話嘅，記得搵我哋！」他續稱，「Live嘅感染力再強啲，對我哋兩個都係咁鍾意唱歌嘅人嚟講，一定會唱到現場觀眾好入心，好被Touching感覺。」

為唱Jay Fung新歌 操練一個星期 今次Jer與Jay Fung合作的「一首歌的時間」，除了合唱《墳P》，下周五(29日)將演繹Jay Fung明天(24日)的全新派台歌《在愛面前投降》，同樣是高難度作品，Jay表示：「唔知點解我寫啲歌都係要咁高音咁難，我自己錄歌時喺錄音室唱過好多次，所以好知道有啲位我應該要點唱，例如邊度要用假音，邊度要抖氣，For Jer知道唔係好夠時間練，但都唱得好好。」Jer都分享了自己如何準備，他說：「我用咗一個禮拜時間操熟首歌係咁聽，因為Jay啲歌喺Playlist都會聽到好熟，但呢首因為未出街，Prepare嘅時間唔係好多，但係好好聽，係一首好入心嘅旋律。」

羨慕 Carl 叔叔將最好嘅嘢都俾咗Jer Jay Fung又親自解說為Jer譜寫《墳P》鮮為人知的事情，「3年前已經好想寫隻歌俾Jer，一直等，而家終於有機會。Jer一做起Send首歌俾我，我就有啲羨慕，有Carl叔叔編曲，將最好嘅嘢都俾晒佢，將唔同元素放咗落去，例如The Beatles，感覺好實驗性，再加上你嘅Vocal，令到隻歌真係Belong to you。」Jer聞言即回應：「但隻歌都係belong to you，因為係你作。其實一直好想搵Jay，因為佢嘅作品係超級出色，佢係一位好有實力男歌手，所以腦海本身設定Jay作俾我嘅歌一定係好難唱，結果我都用咗好大段時間去揣摩，加埋歌詞落去先至可以唱到個感覺。」