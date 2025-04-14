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娛樂
2025-04-14 13:06:17

柳應廷睇Coldplay大讚Marf 邱士縉籲多留意本地歌手 陳卓賢開心玩搖滾曲風(有片+多圖)

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陳卓賢、柳應廷、邱士縉和邱傲然完騷接受訪問。(羅錦鴻攝)

陳卓賢、柳應廷、邱士縉和邱傲然完騷接受訪問。(羅錦鴻攝)

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MIRROR第二小隊 aka「鷹小隊」一連兩場的《Wild and Gentle Live 2025》演唱會昨晚(13)圓滿結束，陳卓賢(Ian)、柳應廷(Jer)、邱士縉(Stanley)、邱傲然(Tiger)完騷後受訪。4子感恩天公造美，直言日前開騷前非常擔心，集氣畫公仔祈求好天氣，昨晚LokmanAKAltonFrankieJeremy都有捧場，演唱會結束時，大會播出LokmanAKAltonFrankie聲帶，「夜粥組」踩場預告將會開騷，IanStanley立即劃清界線，我會作任何宣傳和回應，Ian更強調：「呢單嘢唔係我哋跟開。」

Lokman、AK、Alton、Frankie和Jeremy入場支持隊友開騷。(羅錦鴻攝) Jer睇Coldplay演唱會，大讚Marf的演出好型。(羅錦鴻攝) 陳卓賢開心「鷹小隊」可以試玩搖滾曲風。(羅錦鴻攝) 邱士縉自爆穿透視裝是由他提議。(羅錦鴻攝) Tiger唱新歌聽到全場大合唱，感動又開心。(羅錦鴻攝) MIRROR「鷹小隊」舉行《Wild and Gentle Live 2025》，rock爆舞台。(羅錦鴻最) MIRROR「鷹小隊」舉行《Wild and Gentle Live 2025》，rock爆舞台。(羅錦鴻最) Jer柳應廷化身band仔rock爆舞台。(羅錦鴻攝) 陳卓賢Ian化身band仔rock爆舞台。(羅錦鴻攝) Tiger化身band仔rock爆舞台。(羅錦鴻攝) 邱士縉Stanley化身band仔rock爆舞台。(羅錦鴻攝)

Stanley不自覺走性感台風

他們在演唱會唱了One OK ROCKColdplay、迪克與牛仔、RubberBandMr.等樂隊的歌曲，4子表示是一齊商量的決定，希望可增加互動。Jer坦言有看Coldplay演唱會，他指現場氣氛好好，大家像開party，大讚Marf的表現，Stanley補充：「Marf的表演一向都好勁，希望大家多睇本地的歌手藝人，多啲留意。」 對於頭場有粉絲因排隊安檢導致遲入場，並被偷電話，Stanley表示今日情況有改善，強調每一次做作何活動都會汲取經驗，下次再做好點。

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邱士縉Stanley坦言不自覺地走了性感台風，但認為也配合歌曲需要。(羅錦鴻攝) 邱士縉Stanley坦言不自覺地走了性感台風，但認為也配合歌曲需要。(羅錦鴻攝) 邱士縉Stanley坦言不自覺地走了性感台風，但認為也配合歌曲需要。(羅錦鴻攝) 邱士縉Stanley自爆由他建議穿透視裝。(羅錦鴻攝) 邱士縉Stanley首次live唱新歌，Jer柳應廷以結他伴奏。(羅錦鴻攝) Jer柳應廷在頭場忘記要為邱士縉Stanley結他伴奏，幸好第二場沒再重複犯錯。(羅錦鴻攝)

Stanley不自覺走性感台風

談到Stanley透視裝上陣，抬起女舞蹈員大跳辣身舞，他直言：「我好似唔小心，慢慢走咗去呢啲台風，搬吓人。」他強調是排舞師的編排，但直認透視裝是出於他的意思，覺得很適合《Drunk in Love》和《Come A Live》。Tigersolo環節亦穿透視背心，但穿透程度不及「大表波」，他笑言：「要由淺入深，慢慢來。」Stanley在演唱會首唱新歌《無限回合》，他表示作曲人吳林峰也在場，看他在IG的千字文分享都有點眼濕濕，感激對方用心為自己作曲，故此特別緊張，「佢真係好sweet好細心，所以大家要好好愛惜吳林峰，佢只係生得唔夠靚仔。」引來哄堂大笑，Jer即表示要Stanley掌嘴：「我覺得佢好靚仔架。」

Jer與Ian合唱《紅豆》向方大同致敬。(羅錦鴻攝) Jer柳應廷在《Wild and Gentle Live 2025》演唱會solo環節，負責Gentle部分。(羅錦鴻攝) Jer柳應廷在《Wild and Gentle Live 2025》演唱會solo環節，負責Gentle部分。(羅錦鴻攝) Jer柳應廷在《Wild and Gentle Live 2025》演唱會solo環節，負責Gentle部分。(羅錦鴻攝) 陳卓賢Ian在《Wild and Gentle Live 2025》演唱會solo環節，負責Gentle部分。(羅錦鴻攝) 陳卓賢Ian在《Wild and Gentle Live 2025》演唱會solo環節，負責Gentle部分。(羅錦鴻攝) 陳卓賢Ian在《Wild and Gentle Live 2025》演唱會solo環節，負責Gentle部分。(羅錦鴻攝) 陳卓賢Ian在《Wild and Gentle Live 2025》演唱會solo環節，負責Gentle部分。(羅錦鴻攝)

Jer蝦碌跌咪

Jer在首晚演出時，忘記了要為Stanley結他伴奏，雖然第二晚沒有重犯錯誤，但被Stanley踢爆連總綵排時都忘記，連續忘記了兩次，更大爆在後台以1,000元打賭Jer會再次忘記，Jer解釋，「因為喺台上太耐，唔記得仲有兩首歌，(因為唱新歌太緊張？)都係，因為太投入首歌的狀態，太忘我，但今次有監製提我。」不過，第二場他另有蝦碌事，在encore時段跳唱《Catch a Vibe》時跌咪，幸好他身手敏捷即時轉身拾回，他笑言是台風：「我練拋咪練咗好耐。」Tiger答道：「特登，佢排咗好耐。」Stanley則說：「但係都失敗。」

選唱《紅豆》致敬方大同

至於唱新歌表現，Jer自覺第一場演出得不錯，但因為不斷想唱好一點，反而太緊張影響昨晚表現。問到他與Ian為何選唱《紅豆》，Jer表示，「想揀慢歌同Ian合唱，又幾啱我哋兩把聲，(與方大同有關？)本身我有諗過向方大同致敬。」

陳卓賢Ian在《Wild and Gentle Live 2025》演唱會solo環節，負責Wild部分。(羅錦鴻攝) 邱傲然Tiger在《Wild and Gentle Live 2025》演唱會solo環節，負責Wild部分。(羅錦鴻攝) 邱傲然Tiger在《Wild and Gentle Live 2025》演唱會首唱新歌，開心聽到全場大合唱。(羅錦鴻攝) 邱傲然Tiger在《Wild and Gentle Live 2025》演唱會solo環節，負責Wild部分。(羅錦鴻攝) 邱傲然Tiger在《Wild and Gentle Live 2025》演唱會solo環節，負責Wild部分。(羅錦鴻攝) MIRROR四子在《Wild and Gentle Live 2025》encore時段走落台與觀眾近距離接觸，全場high爆。(羅錦鴻攝) MIRROR四子在《Wild and Gentle Live 2025》encore時段走落台與觀眾近距離接觸，全場high爆。(羅錦鴻攝) MIRROR四子在《Wild and Gentle Live 2025》encore時段走落台與觀眾近距離接觸，全場high爆。(羅錦鴻攝) MIRROR四子在《Wild and Gentle Live 2025》encore時段走落台與觀眾近距離接觸，全場high爆。(羅錦鴻攝)

Tiger聽大合唱好滿足

Ian昨晚跳唱《NPC的一場意外》，被問到可會加入演唱會歌單時，「暫時未諗會否再加入這歌，但英國巡唱都唱咗一啲香港場冇唱的歌，遲啲再決定。」對於夾band搖滾風格，Ian表示，「幾開心，我見大家都幾enjoy氛圍，平時MIRROR少玩呢種風格，都係今次做騷的開心位。」Tiger唱新歌Live the way I want》前隊酒，他澄清只是拿著酒樽，以水代酒，並親解型爆的擺樽動作：「練咗好耐，點樣掟唔掟爆個樽。」談到全場大合唱新歌歌詞「TIGER」，他坦言：「其實戴住耳機唔係好聽到大合唱聲，但問番現場幕後工作人員，大家真係有嗌，都覺得好滿足和開心。」

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