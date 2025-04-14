柳應廷睇Coldplay大讚Marf 邱士縉籲多留意本地歌手 陳卓賢開心玩搖滾曲風(有片+多圖)

MIRROR第二小隊 aka「鷹小隊」一連兩場的《Wild and Gentle Live 2025》演唱會昨晚(13日)圓滿結束，陳卓賢(Ian)、柳應廷(Jer)、邱士縉(Stanley)、邱傲然(Tiger)完騷後受訪。4子感恩天公造美，直言日前開騷前非常擔心，集氣畫公仔祈求好天氣，昨晚Lokman、AK、Alton、Frankie和Jeremy都有捧場，演唱會結束時，大會播出Lokman、AK、Alton和Frankie聲帶，「夜粥組」踩場預告將會開騷，Ian和Stanley立即劃清界線，我會作任何宣傳和回應，Ian更強調：「呢單嘢唔係我哋跟開。」

Stanley不自覺走性感台風 他們在演唱會唱了One OK ROCK、Coldplay、迪克與牛仔、RubberBand和Mr.等樂隊的歌曲，4子表示是一齊商量的決定，希望可增加互動。Jer坦言有看Coldplay演唱會，他指現場氣氛好好，大家像開party，大讚Marf的表現，Stanley補充：「Marf的表演一向都好勁，希望大家多睇本地的歌手藝人，多啲留意。」 對於頭場有粉絲因排隊安檢導致遲入場，並被偷電話，Stanley表示今日情況有改善，強調每一次做作何活動都會汲取經驗，下次再做好點。

Stanley不自覺走性感台風 談到Stanley透視裝上陣，抬起女舞蹈員大跳辣身舞，他直言：「我好似唔小心，慢慢走咗去呢啲台風，搬吓人。」他強調是排舞師的編排，但直認透視裝是出於他的意思，覺得很適合《Drunk in Love》和《Come A Live》。Tiger在solo環節亦穿透視背心，但穿透程度不及「大表波」，他笑言：「要由淺入深，慢慢來。」Stanley在演唱會首唱新歌《無限回合》，他表示作曲人吳林峰也在場，看他在IG的千字文分享都有點眼濕濕，感激對方用心為自己作曲，故此特別緊張，「佢真係好sweet好細心，所以大家要好好愛惜吳林峰，佢只係生得唔夠靚仔。」引來哄堂大笑，Jer即表示要Stanley掌嘴：「我覺得佢好靚仔架。」

Jer蝦碌跌咪 Jer在首晚演出時，忘記了要為Stanley結他伴奏，雖然第二晚沒有重犯錯誤，但被Stanley踢爆連總綵排時都忘記，連續忘記了兩次，更大爆在後台以1,000元打賭Jer會再次忘記，Jer解釋，「因為喺台上太耐，唔記得仲有兩首歌，(因為唱新歌太緊張？)都係，因為太投入首歌的狀態，太忘我，但今次有監製提我。」不過，第二場他另有蝦碌事，在encore時段跳唱《Catch a Vibe》時跌咪，幸好他身手敏捷即時轉身拾回，他笑言是台風：「我練拋咪練咗好耐。」Tiger答道：「特登，佢排咗好耐。」Stanley則說：「但係都失敗。」 選唱《紅豆》致敬方大同 至於唱新歌表現，Jer自覺第一場演出得不錯，但因為不斷想唱好一點，反而太緊張影響昨晚表現。問到他與Ian為何選唱《紅豆》，Jer表示，「想揀慢歌同Ian合唱，又幾啱我哋兩把聲，(與方大同有關？)本身我有諗過向方大同致敬。」

Tiger聽大合唱好滿足 Ian昨晚跳唱《NPC的一場意外》，被問到可會加入演唱會歌單時，「暫時未諗會否再加入這歌，但英國巡唱都唱咗一啲香港場冇唱的歌，遲啲再決定。」對於夾band搖滾風格，Ian表示，「幾開心，我見大家都幾enjoy氛圍，平時MIRROR少玩呢種風格，都係今次做騷的開心位。」Tiger唱新歌《Live the way I want》前隊酒，他澄清只是拿著酒樽，以水代酒，並親解型爆的擺樽動作：「練咗好耐，點樣掟唔掟爆個樽。」談到全場大合唱新歌歌詞「TIGER」，他坦言：「其實戴住耳機唔係好聽到大合唱聲，但問番現場幕後工作人員，大家真係有嗌，都覺得好滿足和開心。」