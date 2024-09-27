柳應廷《月居人》MV化身超能人毀滅地球 Jer：唔好亂入別人世界(有片)

Jer柳應廷在《月居人》MV化身跳上居住月球的人。

期待多時，柳應廷Jer最新單曲《月居人》派台逾一個月，MV今晚(27日)終於面世！這次MV找來跨國界經驗豐富的CG團隊參與製作，令Jer登上月球化身月居人，而且更猶如擁有異能，令地球瞬間大爆炸！

繼《筆觸男孩憂鬱之死》及《約齊靈魂在墳墓開生日派對》後，今次《月居人》繼續以月亮作主題，Jer道：「《月居人》想帶出嘅訊息，係希望大家唔好亂咁踏入人哋嘅世界，破壞對方嘅秩序，同今年另外兩首單曲一樣，都係好想講一個月亮嘅主題，由頭到尾都係月亮惹的禍。」