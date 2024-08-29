柳應廷Jer一句話令吳林峰眼濕濕 雙雙現身Chill Club被指「恩愛」似新婚

Jer柳應廷和吳林峰於周日(25 日)擔任Chill Club的嘉賓，兩人識於微時，從街頭busking開始已是網友，直至各自正式出道後，Jer每年的solo作品，必有一首由吳林峰參與作曲，兩人亦在對方首開個唱時擔任嘉賓。談到最有火花的「峰柳」作品，兩人不約而同選了《狂人日記》，吳林峰更直言，這首歌只屬於柳應廷。節目播出後，吳林峰在社交平分享與Jer討論節目歌單的感受，Jer一句「我好想你呢個project嘅歌俾多D人聽到！」令他有點眼濕濕。

吳林峰獲讚 既多產又好聽 當晚節目移師紅館一間酒店的餐廳內進行，這是Jer和吳林峰繼「廣東歌101 《Silent Concert》」後，相隔3年再次雙人音樂演出，兩人率先合唱了吳林峰的《Bad Hair Day》，繼而大玩crossover互唱對方作品，Jer唱了《抱憾》，吳林峰則選唱《坐看雲起時》，當被主持駱振偉(Thor)問到選歌原因時，Jer表示特地選唱吳林峰近期的新歌，「我想透過這平台話大家聽，佢寫好多歌，既多產又好聽，所以要多聽佢嘅歌。」吳林峰今年展開「Project 26/366」，每兩個星期要寫一首歌，難得是產量高又有質素，作為好兄弟的Jer當然要極力推介。

另類放閃 被指「 該煨」 吳林峰透露兩人剛錄好的新歌，即使未混音都會先讓對方聽聽，「那次聽《坐看雲起時》我係嘩咗一聲，真係好surprise，未聽歌呢把聲嘅柳應廷，佢好型，(Jer：很型吧！)所以今次有機會唱對方嘅歌，一定要唱《坐看雲起時》，但我要降半度。」兩人另類友情「放閃」，令主持人Thor都不禁笑言：「知道你哋好恩愛，該煨，聽完一對新娘新郎的愛的宣言，祝一對新人百年好合。」 自從吳林峰打FIFA以0比8大敗給Jer後，兩人被不少fans封為「FIFA CP」，Thor搞笑追問兩人如何萌生一段情。其實兩人的相識始於音樂，未出道前都是busker，Jer表示每逢周末周日經過銅鑼灣某廣場外，都有大班fans聽吳林峰唱歌，「我是其中一位fans，覺得呢個四眼仔唱眼幾好聽。」吳林峰就自爆與女友去西貢拍拖放狗時，偶然看到Jer busking，慢慢展開「網上情緣」，他續道，「後來佢參加《造星》，睇電視播緊，我同女朋友講你記得他嗎，上次喺西貢，唱歌好聽嗰個。」

最有火花 《 狂人日記 》 Jer唱完《約齊靈魂在墳墓開生日派對》和《筆觸男孩憂鬱之死》後，兩人在 Q &Ａ環節回答fans問題，有fans問如果沒有出道會做甚麼，他們都表示會在工餘繼續玩音樂。被問到最有火花的合作歌曲時，兩人「神同步」地選了《狂人日記》，Jer表示大家一齊傾旋律、編曲，無可能再多一首，「無論係演繹方面，對我或對吳林峰作曲都係一個挑戰。」吳林峰透露歌曲推出後，有不同人找他作曲，以這歌作指標，他直言，「《狂人日記》只有一首，因為冇阿Jer俾我的ref、想法和故事，唔會諗到《狂人》嘅方向，我覺歌曲跟人有關，所以這首歌係belong to佢。」Thor半說笑形容是新郎郭娘獨有的結晶品。 最後，兩人合唱《你是萊特》和《豆鼓》為節目作結，正好道出從busking到成為歌手，渴望「做我的觀眾 望一次 為世間譜上 夢的詩」，至今仍然以音樂貫通心靈為時代填充，沿路感激多一位聽眾的心聲。

吳林峰到底有幾愛柳應廷？ 節目播出後，吳林峰在個人社交平台感性發文，他表示當知道將會跟Jer一起做一集《CHILL CLUB》時，已急不及待要討論歌單，怎知Jer率先找他，更表示要他的新歌，「我好想你呢個project嘅歌俾多D人聽到！我好想好似之前《銀白髮》(2020年7月)嗰陣咁同你簡簡單單一齊唱歌！終於！」吳林峰坦言很感動，「跟住我有少少眼濕濕(認真嘅 唔係天花板漏水)，係帶著份感動同開心。」接著他解釋指定唱《你是萊特》的原因，「其實真係因為Jer cover 我呢首歌，我地先開始真係傾計，慢慢一路有大家喜歡嘅歌出現，慢慢一齊行住自己嘅路途並同時撐大家嘅一切。」 他續指，當聽到有人問「到底吳林峰有幾愛柳應廷」，他自言很難答到有幾愛，因仍有長路要繼續行，但他總結道，「我有咩理由唔愛呢個會咁為我諗，會一齊行嘅兄弟呢？」最後，他不忘推介另一首由林夕填詞的作品《未生》，「對我而言，呢首歌真係好珍貴好珍貴，我希望更多人聽到夕爺送比大家嘅每一個字詞。」