柳應廷Jer今推出年度壓軸作《沒終點的青春》王雙駿小克預告新歌聽到眼濕濕

柳應廷(Jer)今日(13日)推出本年度壓軸單曲《沒終點的青春》，昨晚在社交平台分享MV Teaser，預告片看到從出生、讀書夾band、成家立室到年華老去的成長畫面。其實Jer於上月32歲的生日會已透露，新歌總結這一年的心情，日前他先後在IG限時動態及TG群組上水分享林海峰的舊作《細路哥II》，寫道「給已經30歲的你，一首歌」，寄語「大家要珍惜你身邊嘅人」。填詞人小克曾留言形容新歌：「好感動，直頭煽情，編得太好唱得仲好」；而作曲的吳林峰就表示，「我估今年寫咁多嚟講，呢首係我Top3期待的作品；監製及編曲的王雙駿(Carl 叔)就形容是「忍住眼淚錄」，曲詞編監均預告新歌會聽到眼濕濕。

「峰克牛柳」合體 向來寵粉的Jer，早於上月舉行的生日會上已率先清唱了「叫不出 喊不出 你心中 所有苦衷」幾句，並透露新歌總結這一年的心情，「新歌會較貼近大家生活，面對嘅開心唔開心，講一個人的人生，好多不同的階段，由出世、著雨褸好得意玩水氹，青春期反叛，第一次失戀……」日前再曝光的歌詞是「看不出 說不出 因未及 別人出眾」，非常到肉，原來是出自小克的手筆。歌曲的創作班底，就如Jer與Carl叔在上月底完成Clockenflap音樂節演出後，受訪時所表示的「舊班底、新火花」，《沒終點的青春》繼續由Carl叔監製和編曲，吳林峰作曲、小克填詞，是「峰克牛柳」繼《迴光物語》、《狂人日記》、《離別的規矩》後，第4度合體的Jer主唱單曲，令人期待。新歌將於今日中午12時在電台首播，1時在各音樂平台上架，MV於晚上9時推出。

回看人生不同階段 Jer昨晚在社交平台發布《沒終點的青春》的 MV Teaser，由雙手捧著啤啤熊音樂盒的畫面開始，接連是青春無憂的讀書夾band日子、成家立室、生兒育女等畫面，隨著人生經歷不同階段，年華老去，預告片首尾呼應，最後畫面是一雙滿有皺紋的手，打開經過歲月洗禮、鏡面碎裂的音樂盒，緊接是Jer準備訴說人生故事的吸氣聲。歌曲文案寫道：「劃破光陰跟你講，全靠你以往那衝動，一直去衝」，當中提及的「你」是指甚麼？從Jer日前分享的林海峰15年前舊作《細路哥 II》，或找到端倪。《細路哥 II》出自Jan的《三字頭》專輯，是一首段在結他伴奏回看人生的獨白故事，以《細路哥》的4句「細路哥，你得到甚麼，你失去甚麼，你知道what you’re looking for?」作間場，相信也呼應Jer的新歌，或許是32歲的他跨過「三十而立」的感想。