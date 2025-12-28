柳應廷Jer打錯歌名變爆粗笑料 小克揭《夜空的呼喚》背後有洋蔥

MIRROR成員早前推出限量版黑膠唱片《KINTSUGI》，額外收錄一首新歌《夜空的呼喚》，歌曲僅在其演唱會《Jer Lau “The Shape of Breathing” Live 2025》間場時段播出，由合作無間的小克填詞，《全民造星II》的陳樂(Justin)作曲，由Jer與Moon Tang合唱。填詞人小克在聖誕節分享了創作歌曲背後的小故事。

小克在社交平台上載Jer演唱會播放《夜空的呼喚》的短片，原來歌詞寫於2024年1月11日，「當時柳仔發來Justin用日文唱(好好聽)的demo，說要寫「地球所有族群聚首一堂，手牽手仰望夜空，跟大自然重新連結」(嗱我真係跟brief寫㗎咋)。」作品完成後一直沒有發布，直到舉行演唱會前，監製Colin決定用作間場歌曲，當時未發生大埔火災。接著，小克在演唱會上首次聽到歌曲，他分享感受，「碰巧，有位親人不幸於火災中離世，演唱會那夜響起這首歌，彷彿是她、以及所有無辜的靈魂，飄於夜空向著全人類每個心靈傳達歌中訊息。世事永遠這樣，千算萬算也算不到最後會以這種形式、及於這個時間面世，歌永遠有歌的命。」其後，他才知歌曲女聲是Moon Tang，「呢把女聲好緊要，多謝Moon門、柳仔、Justin、Carl叔、Colin, etc）今夜呼喚我們的，是伯利恆之星。願眾生平安，逝者安息。聖誕快樂。」

誤打「闌」字變粗口歌名

其實柳應廷也曾在busking和演唱會翻唱Moon Tang作品《夜闌人靜》和《未來的歌》，兩首都是小克筆下的作品，Jer更曾向小克「示愛」。小克於昨日(27日)分享一張與Jer和王雙駿(Carl叔叔)對話截圖，對話中Jer寫道：「近排勁鍾意聽果幾首全部都係你寫，夜X(闌)人靜都非常好。」不過Jer將「闌」字手快快變成門字粗口字，笑爆小克，小克回他：「多謝，但請你寫清楚個歌名先。」Jer恍然大悟，自知爆粗後，立即改回「夜闌」，並留了掩嘴和笑到喊的emoji。其實Jer不時因打錯字爆笑料，例如「MM7」就是「正」字的速成碼。

fans求爆Jer「七事」

小克以hastag表示「呢個po忍咗大半年」，觸發小克出po是得知柳柳粉(Jer fans暱稱)舉辦「柳應廷最X年選舉」，選舉純屬玩笑性質，投選Jer的蝦碌事，例如在大球場唱歌跣腳，講錯演唱會日期、名字等。小克忍不住要投稿爆料，「今年太愁雲慘霧，年尾要送返啲歡樂畀大家：啱啱先知原來有個『柳應廷7事』選舉年榜，喂我要投稿！希望入到最後五強！話說三月，搵我寫《不要說出來》，客套開場白非常敬老，點知......佢同輸入法真係永遠有bug，超級mm7（正），（利申：平時冇聽過佢講粗口），即刻cap圖，完。Sorry呀moon門。」最後，小克不忘補充「柳仔永遠最可愛。」他出po後，Jer本尊和原唱者Moon Tang亦留下爆笑emoji，不少圈中好友火速留言，對話群組內的Carl叔叔留言：「唔覺意露出真面目」，隊友Stanley表示「小克老師勁」，Edan、原唱者Moon Tang、謝安琪、許廷鏗等，都留下笑到喊emoji，fans則紛紛留言，希望經常跟Jer合作的小克、Carl叔叔、吳林峰、隊友Edan、Stanley等提供「七事」fun料。