柳應廷Jer打錯歌名變爆粗笑料 小克揭《夜空的呼喚》背後有洋蔥

MIRROR成員早前推出限量版黑膠唱片《KINTSUGI》，額外收錄一首新歌《夜空的呼喚》，歌曲僅在其演唱會《Jer Lau “The Shape of Breathing” Live 2025》間場時段播出，由合作無間的小克填詞，《全民造星II》的陳樂(Justin)作曲，由Jer與Moon Tang合唱。填詞人小克在聖誕節分享了創作歌曲背後的小故事。
歌有歌的命 慰藉人心
小克在社交平台上載Jer演唱會播放《夜空的呼喚》的短片，原來歌詞寫於2024年1月11日，「當時柳仔發來Justin用日文唱(好好聽)的demo，說要寫「地球所有族群聚首一堂，手牽手仰望夜空，跟大自然重新連結」(嗱我真係跟brief寫㗎咋)。」作品完成後一直沒有發布，直到舉行演唱會前，監製Colin決定用作間場歌曲，當時未發生大埔火災。接著，小克在演唱會上首次聽到歌曲，他分享感受，「碰巧，有位親人不幸於火災中離世，演唱會那夜響起這首歌，彷彿是她、以及所有無辜的靈魂，飄於夜空向著全人類每個心靈傳達歌中訊息。世事永遠這樣，千算萬算也算不到最後會以這種形式、及於這個時間面世，歌永遠有歌的命。」其後，他才知歌曲女聲是Moon Tang，「呢把女聲好緊要，多謝Moon門、柳仔、Justin、Carl叔、Colin, etc）今夜呼喚我們的，是伯利恆之星。願眾生平安，逝者安息。聖誕快樂。」
誤打「闌」字變粗口歌名
其實柳應廷也曾在busking和演唱會翻唱Moon Tang作品《夜闌人靜》和《未來的歌》，兩首都是小克筆下的作品，Jer更曾向小克「示愛」。小克於昨日(27日)分享一張與Jer和王雙駿(Carl叔叔)對話截圖，對話中Jer寫道：「近排勁鍾意聽果幾首全部都係你寫，夜X(闌)人靜都非常好。」不過Jer將「闌」字手快快變成門字粗口字，笑爆小克，小克回他：「多謝，但請你寫清楚個歌名先。」Jer恍然大悟，自知爆粗後，立即改回「夜闌」，並留了掩嘴和笑到喊的emoji。其實Jer不時因打錯字爆笑料，例如「MM7」就是「正」字的速成碼。
fans求爆Jer「七事」
小克以hastag表示「呢個po忍咗大半年」，觸發小克出po是得知柳柳粉(Jer fans暱稱)舉辦「柳應廷最X年選舉」，選舉純屬玩笑性質，投選Jer的蝦碌事，例如在大球場唱歌跣腳，講錯演唱會日期、名字等。小克忍不住要投稿爆料，「今年太愁雲慘霧，年尾要送返啲歡樂畀大家：啱啱先知原來有個『柳應廷7事』選舉年榜，喂我要投稿！希望入到最後五強！話說三月，搵我寫《不要說出來》，客套開場白非常敬老，點知......佢同輸入法真係永遠有bug，超級mm7（正），（利申：平時冇聽過佢講粗口），即刻cap圖，完。Sorry呀moon門。」最後，小克不忘補充「柳仔永遠最可愛。」他出po後，Jer本尊和原唱者Moon Tang亦留下爆笑emoji，不少圈中好友火速留言，對話群組內的Carl叔叔留言：「唔覺意露出真面目」，隊友Stanley表示「小克老師勁」，Edan、原唱者Moon Tang、謝安琪、許廷鏗等，都留下笑到喊emoji，fans則紛紛留言，希望經常跟Jer合作的小克、Carl叔叔、吳林峰、隊友Edan、Stanley等提供「七事」fun料。
《夜空的呼喚》歌詞
一撮意識 尋獲到本領
分裂細胞 重組再合併
直至擁有 四肢及五官
眾生奇妙在 有情
恒星和 我們 感應
但心性 恒常 在變換
靈肉只好分割 給小我接管
度千年 忙於批判
今夜望故鄉 手牽手細想
勝負再分 也在一個劇場
等不及重傷 文明才尋覓 方向
嗔怨記憶 源自劣根性
悲壯血史 重複再驗證
仰首星斗 似滿天傷口
在哭訴 在說明
夜空求 我們 呼應
漸聽到 銀河 在叫喚
連繫星光的愛 可穿透血管
入心靈 毋須審判
這一幕神話 這一體眾寡
萬千聲呼喊 連綿星海可以復原
變雪亮眼睛 治療世代傷痛
陰影 先懂得 軟化
心境 方懂得 進化