柳應廷Jer新歌談內耗：放生別人即放生自己 邀廖子妤拍MV惺惺相惜(有片)

MIRROR成員柳應廷(Jer)今日推出本年度首支solo《不要活成自己討厭的模樣》，Jer繼《Dear Children》再次與老友吳林峰共同作曲，找來首次在歌曲上合作的陳詠謙填詞，編曲的Patrick Yip則是從Jer Music Live時期已合作的樂手。 歌曲文案寫著，「善良的你覺得，像他那樣子，成功很很討厭。然而你也討厭自己不能像他那樣成功。於是，陷入無止盡的內耗。」Jer透露新歌原本取名《內耗》，但與監製王雙駿(Carl叔)均認為未能呈現出歌曲的深層情緒，遂將最有感覺的一句歌詞「不要活成自己討厭的模樣」改成歌名。而文案總結亦提到「走得遠，比走得快來得有意思。」

劇透概念大碟主題：與自己對話 向來很有想法的Jer透露：「今年與Carl叔的合作會傾向概念化，因為今年計劃出碟，所以歌曲的概念要統一，由第一首歌開始，便要思考之後的歌曲該如何打造。第一首歌《不要活成自己討厭的模樣》的確有點傷感，因為人生中難免有歡樂與不快，加上都巿人的開心指數普遍不高，所以想做一首令大家有共鳴的歌，希望聽眾於聽歌時可以找到出口；或者讓大家知道有很多人跟你活在同一個環境中，你並非孤獨一人，並非獨自去承受苦楚！」 Jer續說：「新碟的概念是與自己對話，每個人去到不同年紀也會詢問自己一些問題，從而定下將來要行的人生路及人生觀。而內耗的人則是有一定年紀，大概已經30歲，在社會中打滾了一段時間，所以開始思考自己在社會上的生存態度。」

「排舞陰影」最內耗 談到入行近7年最內耗的瞬間，Jer大方分享「排舞陰影」：「我本身不算是內耗的人，因為我很快會忘記不快事，只選擇性記得開心事，哈哈！若要數入行後最內耗的時期，應該是初初加入MIRROR的時候，那時候的排舞狀況，至今仍長存在我的心中，雖然現在進步了不少，但依然佔有很大的陰影面積呢！」 放生蒼蠅 別具意義 為了呈現內耗一面，Jer在《不要活成自己討厭的模樣》MV中化身車房技工，就算不喜歡周遭的人與事，卻從不說出口，亦不會反抗，只能選擇遠離繁囂，到郊外避靜，為充滿無力感的生活找到一個「逃生出口」。他說：「我在MV中飾演一位車房技工，每日的工作、待人接物都存在著一種不安感，雖然不滿現狀，但身為一個內耗的人無法解決，只可以思考，不會作出實際行動。自己很喜歡結尾的一幕，講述一位平日喜歡欺負我的同事，被打得遍體鱗傷回到車房，畫面接著看到我原本捉到一隻蒼蠅，卻選擇放生牠，象徵放生別人即是放生自己的道理，別具意義！」

「FIFA CP」隔空耍花槍 Jer早於歌曲完成的初階段，已在IG story表示單單聽混音初版，已經停不下來，令不少「柳柳粉」甚期待。新歌由Jer和吳林峰聯合作曲，粉絲在兩人的TG群組熱烈討論，吳林峰揚言要加入Jer的TG，Jer亦更在新歌推出前一天上水，回應吳林峰訴求，問道：「吳生生有有答啱入谷問題？」更搞笑地自設新入谷問題，「究竟我個心有幾多條柳柳粉？」然後提供sweet爆答案，「在座每一位。」大派福利錄音清唱點題一句。不過，吳林峰錯過的Jer上水的時段，其後呼喚Jer上水，更威脅要po黑圖，一對「FIFA CP」隔空「耍花槍」非常搞笑。對於有柳柳粉以為新歌宣傳照的字樣是出自Jer的手筆，他亦親自澄清只是筆跡相似，但並非由他親手寫。 劃火柴吸煙 《不要活成自己討厭的模樣》MV由多次合作的郭健執導，Jer在早前拍MV時，曾在IG story透露在發高燒情況下，為MV拍了20小時，翌日還要繼續，但無影響他在MV的表現。其中Jer在車廂裡劃火柴吸煙的畫面亦令網民議論紛紛，指他的吸煙手勢純熟，比拍《狂人日記》和《砂之器》MV時更神似，郭健表示是他要求Jer在MV吸煙，而劃火柴則是由Jer提出，他形容主角「食嘅係寂寞」，曾與Jer在《死屍死時四十四》合作的何爵天導演亦留言指「佢唔食煙的」。 為開首畫面解話 郭健在MV上架後，在社交平台分享MV開首的7個畫面，由主角駕車往郊區並在車廂點煙，以及在兒時舊居放生蒼蠅的場景，他寫道，「由風景縮到主角內心，要以牆壁作主角故事的開端。」即使生活侷促如困於圍牆，處於累透的內耗的狀態，主角透過與自身成長家庭和解，放過自己，放過討厭的人事，向崩潰老闆娘釋出善意，不讓自己活成所討厭的模樣。