柳應廷Jer新歌《今繼》MV掀回憶殺睇到淚眼紅 亞博個唱獲好評fans盼開part2

柳應廷(Jer)上周於亞博完成第二次個人演唱會《Jer Lau “The Shape of Breathing” Live 2025》，雖是帶病上陣，仍能唱出水準，從開show前為大埔火災遇難者莊嚴默哀，到展開他寫了七年的音樂劇本，與觀眾同走一趟音樂療愈之旅，以新歌《今繼》為畫圓滿句號，寄意「今天過後，繼續努力生活下去」。兩場個唱從歌單、編曲、舞蹈、Video Wall視效和舞台設計都完美結合，既是情緒出口，也給予前行力量，廣獲好評，不乏爭取開part 2之聲。 「紀錄片X動畫」MV派洋蔥 隨著演唱會結束，餘韻縈繞，派台約3星期的《今繼》MV亦正式面世。起初不少柳柳粉(fans 暱稱)看teaser以為是動畫MV，豈料是大派洋蔥的「紀錄片X動畫」，MV穿插Jer從參加《全民造星》到踏上亞博舉行個唱的歷程，一段段回憶殺的片段，fans被殺個措手不及，畫面一句「那個你，還好嗎？」瞬間令人「淚眼紅」。Jer以自身從追夢、出道7年的高低起跌的經歷，勉勵聽眾擁抱傷痛和不同階段的自己，溫暖人心。新歌亦成績理想，打入本年度叱咤樂壇我最喜愛的歌曲15強。

紀錄片MV 源自Jer意念 《今繼》由RubberBand作曲、與Tim Lui聯合填詞、雷柏喜聯合編曲，王雙駿(Carl叔)監製。歌曲以日本傳統的修復工藝「金繼」(Kintsugi)帶出面對人生傷痛的「生活藝術」。金繼以漆混合金、銀或鉑粉來修補破損了的陶瓷或漆器，讓破裂之處展現器物的獨特美學價值；寄語人生好比陶瓷或漆器，經歷歲月和歷練洗禮，難免遇上沉重打擊，留下傷疤，但勇敢正視和擁抱過去的傷痛，仍能繼續活出更美好的明天。MV由李刀拿(@Liknifena)創作和執導，繼《不要說出來》MV後再與Jer合作，她在IG發文指Jer提出以紀錄片形式呈現《今繼》MV，她反覆細聽感受當中的治癒力量，「那份碎裂與修復，終究都是人的心，靈感啪一聲，『紀錄片 x 動畫 』的想法不停湧現，太好地很開心最後成真，Jer 的動畫人仔版成形。」 讓舊傷化作成長的勛章 動畫部分由三豆 Threebeans Studio製作，文案寫道：「我們都總盼望人生可一直白璧無瑕，一帆風順，但是歲月就是會無情的給你侵蝕痛擊，半路中途換來一身傷痕，痛楚或許叫你從此一蹶不振，但記住那不是世界末日，一切只在乎自己怎樣拿揑，以重新心態看待那些創疤，給時間讓其癒合，那些舊傷都是成長的勛章，受過傷，之後才更強大，一個轉念，由低潮與傷痛中走出來，心無罣礙，今天起昂首闊步，我們都可閃出金光。捧在手心是叫人驚嘆的金繼藝術品，同時也是我們擁抱過去傷痛，勇敢地活過來的憑據。」

被小心輕放過 被挑剔討厭過 MV開首是動畫人仔版Jer(動畫男孩)夜間在草原漫步，男孩身上的披肩有幾朵寓意希望的蒲公英，以泥土塑造一隻象徵蛻變、為有緣人人送上心曲的「蝴蝶」，戴在頭上，配合歌詞「精緻而講究 要做誰人的焦點」；接著一堆黑影來襲，隨著歌詞「被小心輕放過 被挑剔討厭過，原來無從避免，損傷摔破」，蝴蝶被摔破，男孩臉上亦有裂痕。緊接歌詞「歷遍年月的我 每失重 又碰出新裂縫」，畫面一轉白色蝴碟飛過，播出Jer從夾band、busking到參加《造星》五盞紅燈出局的片段，Jer於2021年接受陳志雲訪問時，曾爆喊分享當年夢想粉碎的絕對，「第1 round就輸咗，對我打擊好大。」他自言無法面對：「匿喺張床冇郁過，幾日啊。」但「曾被珍惜那段美夢 仍然未想要目送」，他獲花姐邀請憑復活賽入圍，雖未能晉身10強，但加入男團MIRROR出道。兩年後獲得叱咤樂壇生力軍金獎，雖曾因與隊友同屆角逐新人獎發生小風波，但在節目《調教你MIRROR》與AK(江𤒹生)和盧瀚霆(Anson Lo)爆喊擁抱，化解誤會。 失重的那個你 還好嗎？ 公認是MIRROR唱將之一的Jer，曾因不擅長跳舞擔心拖累團隊，隨著歌詞「棘手的切邊 磨滑成大器……再多痛抹成金色做標記」，畫面播出Jer練跳舞、打太鼓片段和過去拍MV的花絮，展現「舞王Jer」與「鼓王柳」的進化，雖難免承受苦練的痛楚，但回望走過的一步一腳印，漸明白傷痛遺憾細微不過。接著再回到動畫片段，男孩再次失重下墮，碎片散落，漆黑畫面裡展示「那個你，還好嗎？」的慰問，播出Jer為演唱會練歌練舞的彩排片段，穿插舞者團隊、音樂戰友、fans的打氣應援，以及台前幕後花絮，配合歌詞「流麗的金線像闕歌 唱起太多經過」，也展現陪伴的力量，每個未來都開滿花的溫暖。

率真和碎片抱擁 繼續一齊走落去 接著的畫面是Jer在舞台上向上伸手，寫著「擁抱傷痛，和每個階段的你」，再回到動畫男孩再次摔倒，一身裂痕但已懂自處，躺於閃亮金漆上，正好配合歌詞「歷遍年月的我再失重 面對漆黑裂縫 可率真和碎片抱擁」，男孩回望走過的每一步，化成開出鮮花的種籽，男孩拾起鮮花繼續栽種，披肩依然帶著蒲公英，寄意「而遺憾於金線上告終 明白幸福已在種」，MV結尾是Jer在後台逐一與戰友擁抱的片段，以及他在台上的謝幕感言，「希望可以放低呢個重擔，我哋繼續一齊走落去好唔好？多謝，Bye Bye。」MV與演唱會主題呼應，猶如人歌合一，既是Jer給自己的紀錄，也是給觀眾的禮物，在未落實會否有Part 2演唱會前，讓觀眾重溫演唱會溫暖人心的時刻。Jer向來心思細密，相信MV還有不少彩蛋有待柳柳粉發掘。