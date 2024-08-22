柳應廷Jer新歌《月居人》化身月球獨居老人 邀《明日戰記》CG班底打造外星大戰MV

柳應廷(Jer)繼《筆觸男孩憂鬱之死》 和《約齊靈魂在墳墓開生日派對》兩首長歌名的作品後，迎來三個字歌名的《月居人》為整個系列作總結，Jer亦終於揭曉3首歌都跟月亮有關。由梁柏堅填詞的《月居人》講述主角想遠離其他人寧靜過活，但仍被窮追猛打，在月球上演一場攻防戰。為營造外星大戰的氛圍，監製王雙騷找來恭碩良編曲，令Jer大感驚喜。MV為奉上大戰場面，特地找來電影《明日戰記》的CG班底製作，雖因製作需時仍未面世，但Jer預告會有星體，戰艦，銀河系出現，大家拭目以待。Jer亦有在TG上水，與柳柳粉一起聽新歌首播，Jer自言心情緊張，跟fans聽完新歌後，留言：「30號見，我碌出去練嘢la」全面投入為月底的《KATCH OUR LIFE Jer 柳應廷x MC 張天賦音樂會》備戰。

《月居人》由吳林峰作曲，王雙駿監製，梁栢堅填曲。從單曲封面可見，Jer留了一頭白色長髮，化身流浪已久的獨居老人，面上亦塗上白色油彩，背景猶如殘舊太空艙。Jer介紹3首歌的關係，說：「《筆觸男孩憂鬱之死》裡面有句歌詞係『月有眼光和我拓荒服侍癮』，月亮喺MV入面係一個被動角色，喺漆黑之中做背景，build up歌曲氣氛；《約齊靈魂在墳墓開生日派對》的靈魂『呼喊月圓』，主動跟月亮講說話；今次《月居人》，我就化身飛上月球獨居老人。」梁柏堅的歌詞，講述主角想遠離其他人寧靜過活，所以從地球逃離到月球，但一班拿著武器的人們，為求開發資源，入侵月居人的世界，結果免不了一場在月球上發生的攻防戰。

驚喜獲 恭碩良編曲

從寧靜到爆發大戰的故事，編曲當然要花心思，Jer解釋：「因為係一個喺月球上面居住嘅孤獨老人，所以想做到孤單感覺，開端就只得一支電結他同人聲演唱，慢慢build up，去到後面宇宙大爆炸，節奏跟住加速，同時加入唔同樂器、聲音layers，令到結尾有一種世界末日，進入黑洞嘅感覺。」原來Jer初聽粗製版本時，監製王雙駿特地要他去估，Jer興奮表示：「最尾知道原來係恭碩良Jun，真係超級surprise！因為好耐之前有同Carl Suk講過我好鍾意Jun嘅歌曲《月球人》，今次首歌某程度上係受到Jun呢首歌嘅啟發。《月球人》有一種宇宙大爆炸嘅衝擊，Jun唱得好rock好搖滾，一直都好鍾意呢首歌，今次咁啱又係月亮做主題，Carl Suk可以搵到Jun幫手編曲係超級開心。」

Jun彈結他兼打鼓

Jun鼓技出色眾所周知，今次Jun亦為Jer露兩手幫忙打鼓，為歌曲畫龍點晴，Jer續道：「Jun不嬲打鼓勁係大家都知道嘅事實，但原來佢手結他同埋編曲都可以咁厲害！今次《月居人》，裡面聽到嘅樂器，都係Jun佢自己，同一班樂手彈奏，營造出整體感覺，所以係好開心可以同佢合作。」今次得到Jun的加持固然開心，Jer也期待日後能有機會與Jun來一次真正的合作交流，他更說出願望，道：「唔知《月居人》同《月球人》可唔可以合作做一個crossover呢？」