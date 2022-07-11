柳應廷Jer新歌MV遊走現實與虛幻間 《自毁的程序》暗藏「虐心系」玄機　

柳應廷(Jer)@MIRROR於《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》 舉行前，繼《離別的規矩》後推出今年第二首單曲《自毁的程序》，被MV遊走現實與虛幻之間，更帶樂迷遊走一轉關西。 今次《自毁的程序》延續《離別的規矩》的慘情，被柳柳粉稱為「虐心系列」。Jer介紹說：「《自毁的程序》可能係好多年後發生喺男主角身上事情，但記憶深藏喺佢身體裡面。」這些埋藏在男主角內心深處的記憶，在《自毁的程序》MV中就以《離別的規矩》出現過的人、物，包括龍蝦、滅火筒、錄音帶，以及女主角的再度登場展現出來。

百厭柳恨做精靈 建基於這個設定，《自毁的程序》MV中男主角遊走於現實與虛幻之間，一時出現寫實的情節，一時又出現超現實畫面，但Jer這趟卻恨做百厭配角，他說：「今次MV幾好玩，因為好多得意元素，好似跳咗入仙境，遇見3個精靈，然後又會有藝伎出現，穿梭於京都與奈良之間。我幾鍾意古靈精怪嘅得意故事，所以我好enjoy拍MV，但好可惜做唔到佢哋，我好恨可以做啲精靈跳嚟跳去，咁就可以超級多人注意，但而家成日都keep住唔開心情緒，以及發現奇怪事情時嘅好奇心。」近期Jer多了演戲的經驗，到了這次演出MV時只要保持同一個狀況就可以過關，所以他坦言這次角色演繹上沒有特別感到困難。

三歲柳夢遊飄雪仙境 細數今次拍攝的場景，另一個較為特別的就是在行人隧道內拍攝雪景，Jer自言十分喜愛，他說：「之前MIRROR《12》嘅MV已經玩過，都見識過幾靚，所以一講話拍雪景，就算明知會整污糟個頭我都keep噴雪效果，因為畫面上一定呈現到靚，但靚嘅背後我要閉氣，同埋啲雪會吹入眼球、鼻孔，大家睇到會發現『啊！乜原來係咁㗎？！』但出到嚟畫面靚就OK啦！」另一個讓Jer十分難忘的場景，就是3個小精靈的出現，Jer說：「我係喺現場第一次見到3個小精靈，導演拍攝前冇講呢個MV有乜特別角色，造型係點，喺到現場見到會：『Wow！』幾得意喎，帶住鹿角，真係好似跳咗入去Alice in the Wonderland(愛麗斯夢遊仙境)，係幾surprise。」另外還有藝伎的出現，製作組找來真正的藝伎參與演出，而Jer過去從未見過藝伎，所以見到時十分驚喜，更覺這些有趣的角色，令MV更加有型又有趣！