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娛樂
2022-07-11 20:59:09

柳應廷Jer新歌MV遊走現實與虛幻間 《自毁的程序》暗藏「虐心系」玄機　

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柳應廷(Jer)@MIRROR於《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》 舉行前，繼離別的規矩後推出今年第二首單曲自毁的程序，被MV遊走現實與虛幻之間，更帶樂迷遊走一轉關西。

今次自毁的程序延續離別的規矩》的慘情，被柳柳粉稱為「虐心系列」。Jer介紹說：「自毁的程序可能係好多年後發生喺男主角身上事情，但記憶深藏喺佢身體裡面。」這些埋藏在男主角內心深處的記憶，在自毁的程序MV中就以離別的規矩出現過的人、物，包括龍蝦、滅火筒、錄音帶，以及女主角的再度登場展現出來。

Jer新歌《自毁的程序》MV帶樂迷走一轉關西。 Jer在新歌《自毁的程序》MV中，穿梭於京都與奈良之間。

百厭柳恨做精靈

建基於這個設定，自毁的程序MV中男主角遊走於現實與虛幻之間，一時出現寫實的情節，一時又出現超現實畫面，但Jer這趟卻恨做百厭配角，他說：「今次MV幾好玩，因為好多得意元素，好似跳咗入仙境，遇見3個精靈，然後又會有藝伎出現，穿梭於京都與奈良之間。我幾鍾意古靈精怪嘅得意故事，所以我好enjoy拍MV，但好可惜做唔到佢哋，我好恨可以做啲精靈跳嚟跳去，咁就可以超級多人注意，但而家成日都keep住唔開心情緒，以及發現奇怪事情時嘅好奇心。」近期Jer多了演戲的經驗，到了這次演出MV時只要保持同一個狀況就可以過關，所以他坦言這次角色演繹上沒有特別感到困難。

Jer新歌《自毁的程序》MV遊走現實與虛幻間，既有3個精靈又有藝伎。 在《離別的規矩》MV曾出現的人、物，如攝錄機會在新歌MV再出現。 Jer首次遇到真正的藝伎。 Jer在《自毁的程序》MV中，大部份時間都化身為憂鬱柳。

三歲柳夢遊飄雪仙境

細數今次拍攝的場景，另一個較為特別的就是在行人隧道內拍攝雪景，Jer自言十分喜愛，他說：「之前MIRROR12嘅MV已經玩過，都見識過幾靚，所以一講話拍雪景，就算明知會整污糟個頭我都keep噴雪效果，因為畫面上一定呈現到靚，但靚嘅背後我要閉氣，同埋啲雪會吹入眼球、鼻孔，大家睇到會發現『啊！乜原來係咁㗎？！』但出到嚟畫面靚就OK啦！」另一個讓Jer十分難忘的場景，就是3個小精靈的出現，Jer說：「我係喺現場第一次見到3個小精靈，導演拍攝前冇講呢個MV有乜特別角色，造型係點，喺到現場見到會：『Wow！』幾得意喎，帶住鹿角，真係好似跳咗入去Alice in the Wonderland(愛麗斯夢遊仙境)，係幾surprise。」另外還有藝伎的出現，製作組找來真正的藝伎參與演出，而Jer過去從未見過藝伎，所以見到時十分驚喜，更覺這些有趣的角色，令MV更加有型又有趣！

Jer於颱風襲港前夕要戶外取景拍《自毁的程序》MV。 拍MV遇颱風，Jer拍MV的程序受影響。 Jer十分喜愛行人隧道內拍攝雪景的一幕。 為了拍攝看來極美的雪景，Jer要閉氣兼會弄污糟頭髮。 Jer十分喜愛行人隧道內拍攝雪景的一幕。 為了拍攝看來極美的雪景，Jer要閉氣兼會弄污糟頭髮。

颱風打亂MV的程序 

其實拍攝自毁的程序MV當日，正值颱風襲港前夕，但偏偏MV主要在戶外拍攝，製作組只好即時作出調動，在清晨拍攝這段訪問片段的Jer說：「打風落雨一定有影響，schedule要前後調動，如果按計劃應該而家呢一刻已經拍完，但而家仲有一個場口仲未拍，要到朝早8點先拍到。」

線索在細節

說回自毁的程序一曲，繼離別的規矩出現洞蕭、笛等亞洲樂器後，今次自毁的程序也出現了另一種亞洲樂器，但Jer希望大家細心聆聽歌曲，更說：「一彈個樂器，就會feel到首歌嘅vibe(氛圍 )。」此外，Jer也請大家留意第三段副歌，因為當中有鮮為人知的細節，但他透露道：「chrous 3蘊含好多圖片，同時亦有嚟緊第3首歌嘅線索喺入面，如果想估下第3首歌係咩畫面，就可以留意Chorus 3。」

3歲柳形容新歌MV的景氣，猶如夢遊仙境。 《自毁的程序》以男主角的角度回看一段離別的關係。 《自毁的程序》MV回看深藏男主角心底的記憶。 Jer表示《自毁的程序》出現一種亞洲樂器，呼應《離別的規矩》的中樂氛圍。 Jer呼籲大家留意第三段副歌的細節，當中暗藏第三首歌的線索。 近期參演電影和劇集的Jer，坦言今次演繹MV角色的難度不大。
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