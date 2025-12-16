柳應廷Jer演唱會圓滿落幕空虛感max：下次唱solo真係唔知幾時

柳應廷(Jer)早前於亞博完成第二次個人演唱會《Jer Lau “The Shape of Breathing” Live 2025》，雖是帶病上陣，仍能唱出水準，廣獲口碑，引來不少迴響，演唱會主題曲《今繼》推出僅3個多星期，已打入叱咤我最喜愛歌曲10強。由於開show前幾天發生大埔宏福苑五級火慘劇，為尊重遇難者和受影響災民，演唱會內容作出了適切改動，不少網民於完show後在集氣開Part 2，將來有機會看完整版演唱會。休息兩星期後，Jer 今日(15日) 終在社交網發文分享對這次演唱會的感受。

演唱會未必出DVD Jer 表示：「完show了。今次呢個show比起我想像中嘅餘韻大好多好多， 每一日睇番大家tag我嘅相，都會重新睇個show一次（因為好似話冇 DVD），所以呢度post多d相比大家睇 。」他大感不捨指出道至今，準備了7年的演唱會，眨一下眼就完結了，並坦言：「空虛感 max」。 想念舞台 向來熱愛舞台表演，曾自言從出道開始已構想演唱會劇本的Jer感慨寫道：「人生實在太無常，唔知幾時會失去，所以我係台上講嘅野都係真的~ 上次 solo show 係2年前，下次唱solo真係唔知幾時了；不過，今次係呢個時候開到show，比到力量大家非常開心，見到大家ending時候，笑住咁望我就知道大家好投入，心滿意足了。」其實Edan和Anson Lo都先後曾表示不知幾時再開solo Con，未知這是否與MIRROR大部分成員只剩3年合約有關。最後，Jer 表示：「非常想念大家，想念舞台，想念呢個寫左咁耐嘅劇本，唔知呢個劇本有冇機會表演耐d ，愛你們。」不少網民都紛紛留言，集氣追問演唱會可會有part 2。

不滿唔出DVD 接著，Jer在IG Story分享吳林峰作品《豆豉》的歌詞「懷著決心與初衷」，這亦是他在演唱會尾場與吳林峰合唱的歌曲，似在表明無論境況如何，熱愛音樂和唱歌的初心仍保持不變。 由於Jer提到演唱會未必出DVD，慨嘆不知幾時再有機會開個唱，令不少fans都大感失望，擔心不只沒有Part 2，連下次演唱會的願望都落空。不少fans，紛紛留言集氣希望出Part 2「一定會有下一次!!到時開part2+dvd期待你繼續編寫呢個音樂旅程既劇本，你係邊度唱，我地就係邊度聽。」、「想要DVD和part 2呀！真心多謝你呢段時間俾到力量我地！」等，亦有fans在Threads出po鬧爆公司，「乜佢真係唔值得咩？乜公司睇唔到每次佢出show之後得到幾多掌聲同欣賞咩？」、「我要睇Part2呀！痴線咁正嘅歌手係屬於舞台架，我仲要睇佢好多好多嘅solo con。」

宏大音樂宇宙 其實，演唱會結束後，幕後製作團隊包括音樂總監王雙駿(Carl叔叔)、監製兼創作總監Colin Mak、演唱會導演LamLam、舞蹈總監Maximilian Chan和Video Wall的協作單位都先後在社交平台出po，分享幕後花絮和創作概念，原來視覺效果與道具暗藏不少很有心思的細節。Carl叔叔就憶述初跟柳應廷見面，討論首支單曲的製作方向，Jer竟給了宏大的答案，大感驚訝的Carl叔對Jer說，「我覺得暫時未係時候講呢啲咁大嘅嘢，始終你仍然係一個新人，未有說服力，我哋不如等時機成熟才說吧！」往後幾年兩人合作無間，推出一個系列又一個系列的歌曲，他形容，「不知不覺間（其實有預謀）形成了一個柳應廷的宇宙。他是一個對自己所想十分堅持的人，論硬頸，真是我認識的人之中數一數二！其實都數唔到二。終於來到今天，這個《The Shape of Breathing》演唱會，整個內容正正就是他六年前跟我說的「理想」；正當演唱會預備演出的時候，不幸地發生了令我們全城悲痛的慘劇，然而他一直想做的、他一直強調的「陪伴」正好可以給大家作一個療癒，讓大家在不安的情緒中得到一點點的安慰。他多年的儲蓄，正好在「不時」稍稍為大家解決所需。」在Jer出po後，Carl叔叔在Threads為Jer加油，「繼續信自己，繼續行就可以，其他的自會發生。」 善良又倔強 疲累超負荷 Colin就透露今年2月收到Jer邀請擔任演唱會創作總監，他形容演唱會是「跟團隊一起懷胎十月的成果」，他寫道，「裂縫中再次長出生命，最後《今繼》接到的，是柳送給大家的祝福，多謝善良，倔強的 @jeremylaous，感恩遇上好好好好好好好的團隊。」 Jer練歌練舞備戰演唱會期間，同時要兼顧MIRROR七周年聚會和《MAMA AWARDS 2025》的排練，一日走幾場，最後帶病上陣，導演Lam Lam就透露，「在我們毫不留情地把排練填滿他的Schedule時，沒有半句怨言⋯…連睡眠時間都沒有的他，還不斷表示想再多排練一點、想參與更多幕後會議⋯…直到某一天深夜，當我們發現他的疲累已超出負荷，強迫他好好休息一晚後，隔天又若無其事地出現於排練室，還早於原定時間到達，邊說著『OK呀！我得㗎！』又再全神貫注投入各種排練。」LamLam感謝Jer的信任，將寫了七年的音樂故事交給她，「想講聲『辛苦你了』。有多難，我們都懂。」她亦在轉發Jer的發文，留言，「大家都學懂了接納遺憾，可率真和碎片抱擁，少不免(有)些痛，幸好，最美畫面，已印在大家心中，明白幸福已在種。」

