娛樂
2025-12-29 10:05:19

柳應廷Jer獲生日群組送蛋糕補祝生日 Edan呂爵安po片唱「傻闌生日歌」

生日群組Edan、Anson Lo、Stanley和Jeremy齊人為Jer慶生。(IG@Jeremylaous)

生日群組齊人，Edan、Anson Lo、Stanley和Jeremy為Jer慶生。(IG@Jeremylaous)

MIRROR成員柳應廷Jer於11月20日生日，當日在工作中度過，於《GAME of MIRROR: 閃避球挑戰賽》獲全場觀眾唱生日歌慶祝33歲壽辰。由於要備戰上月底的個唱《Jer Lau “The Shape of Breathing” Live 2025》，Jer沒有舉行特別的慶祝活動。相隔逾一個月，昨晚隊友呂爵安Edan在社交平台上載與Jer慶生的合照和短片，寫著「補祝Jer(傻闌)(Mirror)生日快樂」，合照中還有盧瀚霆(Anson Lo)、邱士縉(Stanley)和李駿傑(Jeremy)，生日群組五子齊人。最搞笑是蛋糕附有一張紙巾，寫著「傻闌生日快樂」，而在Edan分享的短片中，眾人合唱英文生日歌時，鬼馬地唱「Happy Birthday to 傻闌」，向來玩得的Jer亦不介意，並誠心許願。相信對Jer和柳柳粉(fans暱稱)，明年的其中一個願望是演唱會能夠開part 2。

Jer滿足地捧著生日蛋糕合照。(IG@Jeremylaou) Edan分享生日群組為Jer慶生的合照，寫著「補祝Jer(傻闌)(Mirror)生日快樂」。(IG@Edanlui) 生日蛋糕旁，放了一張紙巾，寫著「傻闌生日快樂」。(IG@Jeremylaou) Jer合上眼，誠心許願。(IG@Jeremylaou) Jer吹蠟燭許願。(IG@EdanLui) 《夜闌人靜》原唱者Moon Tang亦玩埋一份，將歌名寫成「夜X人靜」。 《夜闌人靜》編曲人Gordon Flanders索性將歌名寫成「夜X人靜」。 Stanley和肥仔亦先後留言。

「傻闌」成「新朵」？

由於日前小克在社交平台公開了與Jer的對話截圖，估計Jer手快快打字時，誤將歌名《夜闌人靜》打成「夜X人靜」，變成粗口歌名，連歌曲的原唱者Moon Tang和編曲人Gordon Flanders亦玩埋一份，索性將歌名寫成「夜X人靜」。老友鬼鬼的「生日群組」隊友當然趁機調侃一番。隨後Jer亦在社交平台分享滿足地捧著生日蛋糕照片，以及五子的合照，寫著「遲來的……多謝大家」，Stanley就火速留言「闌闌，生日快樂」，ERROR的肥仔就留言「Happy Birthday闌Jer」，陳蕾就在Edan的po下留言「笑出聲」以及多個笑到喊的emoji。不知「傻闌」會否成為另一個潮語，或Jer的「新朵」，但這兩天已帶來不少歡樂。

