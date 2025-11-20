柳應廷Jer生日出新歌新碟回饋fans 全日免費搭北角線渡輪(有片)

柳應廷Jer 將於今日(20日)33歲生日，其歌迷會於九龍啟德 AIRSIDE舉行《Transtemporal Odyssey》生日展覽，配合「穿越時空的音樂旅程」的主題，與新渡輪聯乘在正日當天免費請巿民乘搭北角往來九龍城和紅磡兩條航線。Jer亦於生日前夕連環推出新歌《今繼》，以及個人EP專輯《KINTSUGI》作為給柳柳粉(fans暱稱)的禮物，新專輯於今日11時公開預售，並於明年3月14日舉行簽唱會。
新歌《今繼》RubberBand包辦曲詞編
Jer於早前受訪時已劇透新歌創作班底是一直想合作的重量級單位，日前終於揭盅由樂隊RubberBand包辦曲、詞、編，填詞還有RB的御用填詞人Tim Lui，王雙駿監製《今繼》借日本傳統的修復工藝「金繼」作比喻，以漆混合金、銀或鉑粉來修補破損了的陶瓷或漆器，讓破裂之處展現器物的獨特美學價值；寄語人生好比陶瓷或漆器，經歷歲月和歷練洗禮，難免遇上沉重打擊，留下傷疤，但勇敢正視和擁抱過去的傷痛，仍能繼續活出更美好的明天。
《KINTSUGI》EP 裂縫中學會完整
專輯以金繼的日語字「KINTSUGI」命名，收錄Jer由去年底至今年推出的6首作品，包括《沒終點的青春》、《不要活成自己討厭的模樣》、《大人之後》、《記憶倒行》、《不要說出來》和最新派台歌《今繼》，專輯文案寫道：「當裂縫悄然綻開，光便從狹縫滲入。曾經崩裂的，如今被時間和歷練所修補，成就了無法複製的故事。原來破碎並非終點，在裂縫之中，我們學會完整！」
《今繼》可說是圓滿的總結，寓意從不完美的瑕疵，成就獨特的「整全」。Jer早前接受本報專訪，曾解釋演唱會《The Shap Of Breathing》主題，「我想入場觀眾感受跟我一起呼吸的過程，一起經歷傷痛再修復，最後想帶給大家訊息，就是無論我面對多少傷痛，我的心被打得幾碎，我會努力修補，過了這演唱會，我會繼續努力我的生活。」可見專輯與演唱會一脈相承，蘊藏深意。全新EP《KINTSUGI》於今日11時在MIRROR SHOP 官方網站、各大唱片店、通利琴行及 YesAsia.com預售。
兩條航線 全日免費
今日是柳應廷生日正日，全港巿民可免費乘搭北角碼頭兩條航線渡輪，歌迷會執委表示，免費乘搭日由新渡輪主動邀請，「我們立即想到Jer的歌曲《大海少年》，其中九龍城碼頭也可步行來到啟德生日展的場地，寓意不同人也可來這來聚集。而且今次展覽主題跟時間有關，坐船過海比其他交通工具，有較多空間讓人聽聽沉思，遠離煩囂。」除了免費搭船，11月1日至12月8日期間，新渡輪北角碼頭、紅磡碼頭、九龍城碼頭和船內，都設有不同打卡位，柳柳粉拍照打卡。
穿越時空的音樂旅程
《Transtemporal Odyssey》展覽於商場2至5樓設不同打卡展區，為期至明日(21日)下午3時，柳柳粉可率先在2樓的「霓虹留言箱」寫下對壽星仔的祝福。歌迷會執委表示，「今年Jer的歌曲都係講人生唔同階段，由細個到老年，又或是倒轉回憶童年，所以展場有個時鐘，可撥前撥後。」Jer特地為生日展拍了幾輯靚相，並拍攝短片多謝fans，其中一輯戴上可愛兔耳，正是配合歌迷會提出的《愛麗絲夢遊仙境》主題。Jer出道以來，一直保持以音樂陪伴樂迷的初心，3樓生日展設有解憂樹窿，讓參觀者寫下說不出喊不出的苦惱，藉投影裝置放下樹葉(煩惱)，換得一張盛載祝福御守咭，咭上寫有由Jer說過的勉勵祝福語話。攪珠禮品亦有心思，其中包括一套四款的歌詞匙扣，繡上Jer筆跡的刺繡，每句歌詞均由Jer親自挑選，場內亦有《不要活成自己討厭的模樣》、《大人之後》、《記憶倒行》等歌曲MV的道具，供柳柳粉打卡。
展場外的「記憶倒行音樂之旅」，以菲林裝置展示Jer過往歌曲Cover Art 和演出照片；4樓重置了新歌《不要說出來》MV的電話亭；5樓有Q版生日造型打卡區；最後，記得去埋戶外LED拱門、地下停車位drop off zone打卡。Jer都親自一遊，fans細心找尋就會發現「柳字簽名」。