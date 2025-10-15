熱門搜尋:
2025-10-15 18:00:00

柳應廷Jer自爆參賽從未得獎 李駿傑Jeremy小學站台驚到震(有片)

Jer柳應廷與Jeremy李駿傑日擔任大專歌唱比賽表演嘉賓。

MIRROR成員Jer(柳應廷)Jeremy(李駿傑)日前受邀擔任香港理工大學專業及持續教育學院舉辦的《Be the Star 歌唱比賽 2025》表演嘉賓，兩位《全民造星》出身的歌手，分享出道前參加歌唱比賽的經驗，並以歌聲為參賽同學打氣。兩人合唱《人類群星閃耀時》後，Jer獻唱《月居人》與《記憶倒行》，Jeremy則帶來《Tie Me Now》及《Closer》。

Jer柳應廷分享沖涼唱歌心法。 Jeremy讀小學已開始參加唱歌比賽。 Jer柳應廷自爆參加歌唱比賽，從沒試過獲獎。 Jeremy讀小學首次參加歌唱比賽，站在台上驚到全身發抖。 「雙Jer」Jer和Jeremy擔任大專歌唱比賽嘉賓，分享出道前的參賽心得。

感激評審鼓勵

Jer自爆從未試過獲獎，但鼓勵同學：「唱歌是很個人的事，每個人的品味都不同，所以即使在比賽中沒有得獎，也不代表一切。重要的是建立屬於自己的世界，若你真心喜歡唱歌，就帶著夢想繼續努力前行。」

Jeremy則分享小學時第一次參賽的經歷：「當時我緊張到全身發抖，幾乎唱不出來。但當時的評審非常友善，一直鼓勵我放鬆、保持鎮定，並讓我唱完才請我下台。」因此，他十分欣賞每位敢於踏上舞台的同學，認為這需要極大的勇氣，也為他們堅持夢想的努力感到開心。

Jer柳應廷與Jeremy李駿傑日擔任大專歌唱比賽表演嘉賓，兩人合唱《人類群星閃耀時》。 Jer柳應廷擔任大專歌唱比賽表演嘉賓，獻唱《月居人》與《記憶倒行》。 Jeremy李駿傑擔任大專歌唱比賽表演嘉賓，獻唱《Tie Me Now》及《Closer》。

分享心法 唱歌如沖涼

最後，Jer在現場分享了他的比賽心得，他形容唱歌時可以想像自己在浴室沖涼，那時的狀態最為放鬆；或試著在樓梯間練習，因回音效果能更清晰讓到音準。他期望所有參賽者都能享受過程，勇敢表現自我。

