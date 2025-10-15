柳應廷Jer自爆參賽從未得獎 李駿傑Jeremy小學站台驚到震(有片)

MIRROR成員Jer(柳應廷)與Jeremy(李駿傑)日前受邀擔任香港理工大學專業及持續教育學院舉辦的《Be the Star 歌唱比賽 2025》表演嘉賓，兩位《全民造星》出身的歌手，分享出道前參加歌唱比賽的經驗，並以歌聲為參賽同學打氣。兩人合唱《人類群星閃耀時》後，Jer獻唱《月居人》與《記憶倒行》，Jeremy則帶來《Tie Me Now》及《Closer》。

感激評審鼓勵

Jer自爆從未試過獲獎，但鼓勵同學：「唱歌是很個人的事，每個人的品味都不同，所以即使在比賽中沒有得獎，也不代表一切。重要的是建立屬於自己的世界，若你真心喜歡唱歌，就帶著夢想繼續努力前行。」

Jeremy則分享小學時第一次參賽的經歷：「當時我緊張到全身發抖，幾乎唱不出來。但當時的評審非常友善，一直鼓勵我放鬆、保持鎮定，並讓我唱完才請我下台。」因此，他十分欣賞每位敢於踏上舞台的同學，認為這需要極大的勇氣，也為他們堅持夢想的努力感到開心。