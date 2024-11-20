柳應廷Jer與柳柳粉開P迎32歲生日 「劇透柳」清唱未曝光新歌 盼可踏紅館開個唱(有片)

柳應廷Jer今日(20日)來32歲生日，其歌迷會(JFC)日前(17日) 於港島區為Jer舉辦《「Stay Gold Be Bold」Jer Lau Birthday Party 2024》預早日慶生，除了玩遊戲、影合照、唱生日歌和切蛋糕，Jer更與在場逾800名柳柳粉(Jer粉絲匿稱)近距離互動，親手送上生日會的專屬布襟章，同時讓粉絲親自向壽星仔送上生日送福，與柳柳粉玩足4個鐘。「一出生已劇透」的Jer透露將於12月初推出今年第4首單曲，並在一眾柳柳粉呼喊下，清唱了幾句新歌，作為送給fans的禮物，當被問到想與柳柳粉一同實現的願望時，Jef就表示希望能在紅館開個唱。

視柳柳粉為強心針 生日會請來旁白君(文卓森)擔任司儀，Jer在柳柳粉的歡呼聲中登場，他表示近日正為月底的Clockenflap演出作準備，並預告將推出新歌。接著Jer以抽籤形式回答從粉絲預先收集的問題，柳柳粉的提問都很有心思，讓Jer趁生日會分享這一年的體會。其中問到在Jer心目中柳柳粉是怎樣，Jer稍作深思認真答道，「我覺得你哋好似一班朋友，陪我度過咗好多唔同階段嘅我，可能有啲較新嘅歌迷，有啲撐咗我好耐，你哋每一位都陪我度過咗好多難忘時刻，你哋對來嚟講，係好強大嘅強心針，而我也想成為陪伴你哋嘅歌聲……我希望可以陪住你哋度過每一個階段，就好似你哋俾力量我咁。」聽Jer的深情表白，當然全場歡呼。 難忘校園 表演 感受live的力量 有柳柳粉問今年Jer與粉絲共度的難忘的回憶，Jer選了早前走進中大校園表演的體驗，環境雖陌生，但看到許多熟悉的粉絲，同時亦有新面孔，「唱歌時會feel到好似自己喺大學睇住嘉賓表演的感覺，以前我睇Supper Moment，見到佢哋表現會覺得好正，大學階段睇完佢哋表演，就愛上呢種表演，大家可近距離接觸，都幾開心。我成日叫大家同我大合唱，其實我都覺得好難，但我覺得你哋好勁，你哋都唱得好好聽，原本我首歌想present係與人同行，你哋喺現場到許多力量我喺台上表演，好多謝你哋每一位。」柳粉粉合唱團隨時候命，為Jer那句「到你哋喇！」接力，旁白君笑言柳柳粉們非常專業，都要學唱歌來配合Jer的大合唱。

盼以努力證明： 撐我係值得 接著問到有甚麼願望想跟柳柳粉一齊實現，Jer自言能夠以唱歌為職業，已算實現夢想，他稍作思考才答道：「我未喺紅館開過個人騷，係一個里程碑，呢個係一個夢想，希望可以達到嘅目標，我覺得香港歌手係要達到呢個里程碑才算圓夢，其實你哋己經幫我實現咗好多嘢，辛苦你哋，我會繼續努力做我嘅歌，希望出面嘅人睇你哋每一位，都會覺得撐我係值得。」旁白君立即力撐，「撐阿Jer的fans都係有品味嘛！」這話令人想起Jer在《MIRROR TIME》給MIRROR的信，其中Jer表示，「我也知道經歷了很多事後，可能大家對生活上或表演上有很多壓力，但我都希望大家可以繼續撐下去，，雖然我是很容易哭的人，但我都會努力地為大家撐住，希望我們在同一艘船上的這一群人，不會被外界的任何一個人看低。」Jer今年接受本報訪問時，曾表示要參與更多Live show，從《KATCH OUR LIFE Jer 柳應廷x MC 張天賦音樂會》、《MATCHICAL LIVE》到踏入中大唱校園騷，加上重啟「一首歌的時間」與不同歌手合作，足見他努力跳出comfort zone。 劇透新歌主題 被問到將以哪首歌總結今年的感想，沒有Carl叔叔的Jer就開始劇透，一臉滿足地說，「我覺得嚟緊嘅新歌係幾感動，同埋都總續呢一年嘅心情，因為我今年嘅月亮三部曲，係有少少天馬行空的感覺，大家都會覺得睇嘅套戲，嚟緊新歌會較貼近大家生活，面對嘅開心唔開心，講一個人的人生，好多不同的階段，由出世、著雨褸好得意玩水氹，青春期反叛，第一次失戀……我講晒出嚟添，概括你哋好容易接觸，身邊嘅事！」每當談到音樂作品，Jer總是雙眼發光，臉上掛著滿足笑容。

全場和唱《水刑物語》 回想初心 深情分享後，接著是玩遊戲時間，幸運被選中的柳柳粉可上台與Jer大合照和自拍，興奮過後，Jer為大家送上《水刑物語》，自去年個人演唱會後，相隔超過一年再唱出道歌，Jer自言心情緊張，「柳柳粉合唱團」自動自覺合唱，超有默契。他坦言回憶湧上心頭，憶起2020年3月重回出道前經常busking的尖沙嘴碼頭，在海旁首次公開演唱這歌的情景，就像重回出道日子，喚起初心。旁白君笑言柳柳粉果然訓練有素，可能粉絲的私下活動就是練歌。 海外粉絲拍片送祝福 衷心躹躬答謝 無法親自到場的海外粉絲特地拍了短片為Jer送上送生日祝福，其中有小妹妹粉絲向他狂送飛吻，又有小弟弟粉絲扮Jer唱《狂人日記》的片段，亦有粉絲鼓勵Jer繼續做自己，期待在Jer 80歲大壽時，全場老人炒一齊un住聽他唱《狂人》。窩心又搞笑的祝福，令Jer感動甜笑，「其實我一直以嚟都收過許多唔同粉絲tag我的片，每一個我都有睇，好想多謝你哋每一位，even海外的朋友較少機會見到我哋，大時大節，即係演唱會，都會返嚟睇我，佢哋雖然有千里之隔，但都會成send嘢比我，同我打氣，所以都會感受到佢哋愛，你哋更加感受到，我每出一次活動，或者唱每一首歌你哋都會盡最大力度支持，你哋嘅愛……對我來講，真係好感激你哋，我唔知可以講啲乜，但係好多謝你哋每一位。」說畢，即向現場及看直播的柳柳粉衷心躹躬。

「刀鋸美人」切蛋糕 生日會當然少不了切蛋糕許願的環節，FC推出「月亮三部曲」主題的生日蛋糕，全場合唱生日歌為Jer慶祝，Jer笑言靚到唔捨得切，點知一刀捅入蛋糕，自言要「刀鋸美人」，嚇得旁白君急急喝止，轉而請Jer透露其中一個生日願望，但Jer只許了一個願，「就是希望大家開開心心！」接著FC送上生日禮物，包括月球擴香石、地球的手造畫，以及在柳誕展收集的一部分星星祝福卡，Jer大為感動，「其實你哋寫信俾我，我都有睇，得閒喺屋企無嘢做，就會拆足半日，多謝你哋寫俾我。」 3 小時回禮不辛苦 接著就展許Jer的回禮時段，親手為柳柳粉逐一送上布襟章小禮物，除了讓粉絲親自向他送祝福和分享心底話，同時Jer亦為每位粉絲派發專屬福利，派心、飛吻、擊掌、扮鬼臉、猜包剪揼等，全部有求必應，全場超過800位粉絲輪候，幸有旁白君風趣幽默搞氣氛，足足3小時的回禮時段輕鬆度過。完成福利時間後，柳柳粉興奮之餘，亦為Jer感辛苦，他回應指比起粉絲霸位守候，他毫不辛苦，「有很多朋友都好熟面口，因為我認人都幾叻，見到你哋笑面對住我，你哋嘅能量收到晒。辛苦你哋至真，又要日曬雨淋，早到遲退，多謝你哋。」 預告12月初出新歌 最後，Jer派發終極福利，不止劇透將於12月初推出新歌，在徇眾要求下，雖然經理人多次示意不許可，但向來寵粉的他還是清唱了兩句「叫不出喊不出/你心中所有苦衷……woo」他再次多謝柳柳粉為他慶祝生日，「希望以後每一個生日都會見到你哋每一位。」Jer在全場柳柳粉齊聲喊叫「柳應廷生日快樂」的祝福下，向全場粉絲揮手說再見，為這次生日會畫上圓滿句號。