柳應廷Jer踩入校園清唱《人類群星閃耀時》化身柳老師勉勵年輕們

柳應廷(Jer)的Live演唱向來具感染力，他曾透露今年向公司提出多接演唱會，盼透過Live傳遞歌曲的訊息和力量。完成MIRROR巡迴演唱會後，今年下半年Jer重啟「一首歌的時間」、先後參與《One Love Asia Festival 》、《KATCH OUR LIFE Jer柳應廷x MC張天賦音樂會》和《MATCHICAL LIVE 》等，上周五(1日)Jer更踏入大學學園舞台，擔任中文大學「UC68千人宴 ——暎敍千聯」表演嘉賓，席間Jer化身柳老師勉勵同學們，在徇眾要求下清唱一段《人類群星閃耀時》。 完騷後，有不少網民集結Threads，分享Jer的表演片段，許願Jer多唱校園show。經理人團隊的阿Yu回覆作公開招募，「邊間大學有興趣，dm me！」接著她更出po並tag了Jer，寫道，「一係接個全球首個清唱演唱會。」不少柳柳粉回覆，指阿Jer不止巡迴大學，甚至可踩入中學，讓未必有機會搶飛看演唱會的中學生，也可現場聽Jer的治癒系歌聲。

相隔 5 年 首個校園表演 當晚Jer出場就表示，「我好似相隔5年冇嚟校園表演，見到咁多年輕面孔好開心！」他首先送上《筆觸男孩憂鬱之死》，分享道，「上(今)年做嘅歌，都係自己喜歡嘅音樂風格，好想將佢帶嚟廣東歌……話畀大家聽，原來廣東歌都可以做到咁嘅曲風。」他介紹接下來唱的《月居人》亦是廣東歌較少見的曲風，「我一直覺得，自己未必可以將咁嘅風格帶嚟廣東歌……我都用緊實驗性質睇下自己得唔得。當大家人生道路上遇到一啲未知，或者唔敢嘅時候，你即管跳出自己心裡面嘅框框；試完之後你或者得到一啲意想不到嘅得著。失敗都好，都可以令你當中有成長。所以，大家加油！」



I人的界線 唱畢《月居人》後，作為I仔(內向人)的Jer分享內心世界，他問台下：「有冇人係I仔？」台下幾乎全場舉手，他笑言，「我自己都係I仔，去到陌生環境、或者人哋叫我做乜嘢嘅時候，我會困住咗喺自己世界，《月居人》某程度就係叫啲人唔好入侵我嘅世界。我嘅comfort zone就喺度喇！千祈唔好踩入我條界！」同時他在地上畫圓界，輔助說明。

