柳應廷Jer追星天花板再創新高 獲阿卜親送全港唯一Tim Burton親簽《嘩鬼家族 BEETLEJUICE》海報

MIRROR成員柳應廷(Jer)向來是鬼才導演添布頓(Tim Burton)的超級fans，今年推出的單曲《筆觸男孩憂鬱之死》和《約齊靈魂在墳墓開生日派》，靈感都源自添布頓(Tim Burton)和其作品，《筆觸》歌詞和MV更隱藏了不少對偶像致敬的彩蛋。昨日(5日)颱風摩羯襲港8號風號懸掛，亦是Tim Burton新作《嘩鬼家族Beetlejuice》的開畫日，Jer在社交平台上載一段短片，片中見電影角色阿卜(Bob)親自送上Tim Burton的簽名電影海報送給小fans，難怪Jer高呼OMG，繼去年獲林宥嘉親臨香港擔任個唱嘉賓後，Jer再創追星天花板新高點，據知這是電影公司唯一運送到港的Tim Burton本尊親名新戲海報，當然要送給Jer這位「真添粉」。若粉絲細心留意，海報上還有女主角雲露娜維達(Winona Ryder)的簽名，可說是意外小驚喜。

阿卜使命必達 尋找「真添粉」柳應廷

Jer昨晚於社交平台分享的「尋找真添粉的故事」短片，見阿卜從香港機場推出來，以行李車運送一張《嘩鬼家族Beetlejuice》的巨型海報，寫著「突發！冥界發散晒鬼(即阿卜)要挖阿Jer柳應廷出嚟」。阿卜拿著阿Jer的靚仔相，途經多個香港著名景點包括中環碼頭、尖沙咀海濱的金像女神像、鐘樓、太空館、摩天輪、中環鬧巿等，最後得知Jer正舉行《Katch Our Life Jer柳應廷 X MC張天賦音樂會》演唱會，直闖亞博場館後台。「一人一鬼」一見如故，Jer展現「舞王柳」功架，與阿卜即興跳舞，然後阿卜送上Tim Burton親筆簽名的《嘩鬼家族Beetlejuice》海報，作為「添粉」當然要與親簽海報和阿卜合照。

Jer直指大癲 羨慕阿卜頭細細

Jer亦有在Threads分享短片，他寫道，「大癲！好開心！係添布頓親・筆・簽・名・海・報，電影公司仲要搵埋阿卜親身由冥界搭直航去亞博搵我，估唔到Bob仔真人咁高，個膊頭同我差唔多咁橫（但個頭好細呀，羨慕〜〜〜〜）」他雀躍表示，「真係好Surprise，可以見到電影角色走入真實世界，真係意想不到，而且重送咗張有Tim Burton親筆簽名嘅美版海報俾我，真係好開心，對我嚟講真係意義重大。我由好耐以前已經鍾意Tim Burton，《朱古力獎門人》《怪誕城之夜》《愛麗絲夢遊仙境》開始，佢拍嘅作品都好經典，好佩服佢嘅可以創作到一個屬於佢自己嘅風格。」他亦曾表示希望有一天能像Tim Burton一樣建構屬於柳應廷的音樂世界。