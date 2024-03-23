柳應廷Jer預告今年推三部曲系列 被指反社會人格？

MIRROR成員柳應廷(Jer)昨日到商台為新歌《筆觸男孩憂鬱之死》宣傳，接受謝茜嘉訪問，大談創作構思。他不諱言經常被要求唱ballad情歌，想藉新歌表態，「我鍾意玩，大家好想我做的，又未必會想做。」被主持笑指「反社會人格」的Jer解釋，只是不想太公式化，想做有自己特色的歌。他劇透今年將再以主題形式推出三部曲的solo作品，現已收齊demo並開始籌備下首歌，被問到是否延續「筆觸男孩」的故事時，他謹慎回應，「MV已隱藏了貼士。」他預計年尾推出小組歌，不少fans也希望「Jerdan」合體出歌，嘉姐也直接問是否Edan，Jer非常口密，只表示一直想跟對方合作出歌。而看著訪問直播的王雙駿(Carl叔叔)就搞笑留言：「小組今次玩朗頌。」

美加巡唱或唱新團歌 談到在英國舉行《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024》的感受，Jer表示看到很多熱情的新面孔fans，盡情放聲大合唱，令他心情興奮，忘我表演。他又表示在O2圓形場館，無論是表演者或fans合唱，歌聲都特別圓渾響亮。不過，最難適應是時差，因為當地晚上8時開騷等於香港凌晨12時，聲音已進入休息狀態，幸好有唱團歌可有兄弟一起分擔，即使回港這幾天，都是早上7時才能入睡，睡不夠兩小時起床開工。至於美加巡唱的歌單，他透露有全新環節，被問到是否首唱新團歌時，他差點失守，「係囉，有新歌嘛……」早前隊長Lokman曾表示新團歌《Day 0》將於本月內，歌曲與美國rapper Dame D.O.L.L.A，屆時在當地首唱亦屬合理推測。

獲偶像恭碩良打鼓 新歌《筆觸男孩憂鬱之死》編曲豐富，Jer表示想嘗試結合銅管樂(brass)和搖滾曲風，以椎名林的歌曲作參考。其間，一度因趕製新歌想放棄brass部分，但湊巧監製Carl叔叔舉行《HATS ON 音樂會》，有幾位外國樂手來港演出，就趁機灌錄管樂部分，而最興奮是獲恭碩良(Jun Kung)為新歌打鼓，「我由細到大都超鐘意，淨係聽佢打鼓已覺得係表演。所以我係超級鍾意呢首歌，豐富得來又有玩味。」 至於為何找鍾說(鍾雪瑩) 填詞，Jer自言從Jace的《收聲多謝》開始已覺對方的作品很有個人態度。兩人初次合作，Jer料不到即被直接問到「你做音樂有咩概念？」他續說，「我答自己做音樂冇咩限制，希望透過呢首歌提自己做音樂的初心，唔好驚做任何類型的音樂，唔好驚試。」兩人不約而同想起添布頓(Tim Burton)創作的異想世界和尊尼特普(Johnny Depp)演的怪異角色，他直言，「收到歌詞都諗，鍾說會唔會太犀利！」歌詞滲透添布頓的創作習慣，例如用膳時隨手拿起餐巾畫公仔，並隱藏了至少3-4套添布頓的電影元素。