柳應廷Jer「一首歌的時間」回歸 孖岑寧兒合唱爵士樂版《墳P》：迫佢學我首新歌(有片)

Jer柳應廷於2020年以個人身份推出《水刑物語》時，曾邀請不同歌手如Dear Jane、陳健安、吳林峰等參與「一首歌的時間」，透過不同編曲一Take過合唱出道作，並以Live Band形式大玩不同歌曲的crossover，得到極大迴響。事隔4年，「一首歌的時間」載譽回歸，首個被邀請的嘉賓為岑寧兒(Yoyo)，二人將Jer的新歌《約齊靈魂在墳墓開生日派對》(下稱《墳P》)變身爵士樂版，兩人還合唱了Jer的《大海少年》，將於下周六(15日)晚上時推出。Jer自爆很仰慕Yoyo曾幻想過跟對方合唱，連身邊朋友亦好希望二人能合作，可算夢境成真。不少樂迷聽了合唱版《約P》，都留言盼兩人有機會合作開騷。

Jer自爆十分仰慕Yoyo，全因Jer對方，向Yoyo自爆道：「對上一次係演唱出道歌，今次再做呢個Project，就好想搵圈裡面一直都好仰慕嘅朋友，Yoyo就係其中一位，佢嘅歌長期都喺我歌單裡面出現。我問Yoyo出歌未，佢話未呀，其實我心裡面好想佢快啲出歌。今次特登搵佢合作係好開心，因為一直以嚟都好欣賞佢啲歌，我自己喺台上唱過好多次，今次終於搵到你一齊唱我嘅歌，而你又好鍾意我嘅《大海少年》，我都好Surprise，所以好多謝你。」Yoyo指自己都聽過Jer翻唱自己的作品，並笑言：「Jer有講話可以唱新歌㗎，但我冇新歌，未寫完呀，所以不如唱你嗰啲啦！」

讚Yoyo 電話錄音好正

二人合作送上爵士樂版本的《墳P》，Yoyo表示：「因為唔同嘅合作嘉賓，Jer都會將《墳P》重新編曲，Fit返各人嘅風格與感覺，所以準備今次嘅現場錄影，都溝通咗好多。」Jer半說笑指：「我迫Yoyo學習我首新歌，因為俾佢聽時係未出街。Yoyo仲俾咗好多意見點樣去改編，令到首歌可以有趣啲，所以呢個Version係好正。」能夠與前輩合作，Jer當然要趁機偷師， 他大讚，「Yoyo用電話錄音哼出整個Flow，係好正，如果有機會遲啲分享俾大家聽下。」

望有機會同台合唱

Yoyo聽到Jer這樣說，也不好意思道：「我自己的歌偏靜，怕大家以為要好靜態好Peaceful咁去完成一首好瘋狂嘅歌曲，其實都可以喺我熟悉嘅Genre（類型）裡面搵到一啲有Party氣氛嘅嘢，與其佢哋喺度估唱呢隻歌會係點，我不如分享我嘅感覺，但我唔識講，所以唱俾佢聽。」 經過這次合作，Jer跟Yoyo都很希望可以日後有機會同台演出，Jer更說：「其實我哋都想唱一首Yoyo嘅歌，或者留返下次上台先玩俾大家聽啦！」Yoyo都附和道：「我覺得有呢個機會嘅！」