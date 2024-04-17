柳承龍拍罷《Moving超異能族》 再效力Disney+孭飛網漫改編新劇

韓劇《Moving超異能族》去年風靡各地劇迷，Disney+去年已拍板開拍第2季，消息令粉絲紛表期待。《Moving超異能族》女主角韓孝周最近正有新劇《支配物種》在Disney+火熱上架，同樣主演《Moving超異能族》的影帝柳承龍亦會效力Disney+，宣布擔正明年獨家上架的新劇《下流大盜(暫譯)》(Low Life)，夥拍《我的女神室友斗娜》暖男梁世宗、《韓戲逼人》演技派女星林秀晶，該劇改編自網絡作家尹泰浩同名大熱網漫，故事舞台設於1970年代，韓國一名漁民於海底發現了幾代人一直以來遺失的寶藏；他把其中一小部分帶回家後，隨之而來就有消息開始傳出：「一筆巨額財富正在等待勇敢的冒險家們進入深淵領取。」不惜一切只想要擺脫本來充滿壓抑生活的吳熙東(暫譯) (梁世宗 飾)，決定與叔叔吳官錫(暫譯) (柳承龍 飾)聯手，務求搶在其他人之前找到寶藏。在爭分奪秒搶奪寶藏的同時，缺乏忠誠的雙方家庭成員都各懷鬼胎影響進程，究竟二人最終能否成功？