校花校草2022｜古天樂即場考執生能力︰有自信先係最緊要

《試當真》的《校花校草2022：從現在發掘未來》，11位校草和10位校花順利誕生。花草們在未來九星期，將要接受大會安排的星級綜藝及直播堂考驗。 製作組在昨日(27/8)首集「校花校草綜藝堂」中，邀請到重量級神秘嘉賓古天樂(古仔)現身勉勵他們，令在場21位校花校草既意外又驚喜，並齊齊以Mr. Koo 稱呼古仔 。古仔不但親自測試他們的應對和執生能力，亦憑各人表現，選出心目中最佳男班長和女班長。

Angelina 扮唐老鴨引古仔笑 在第一堂綜藝堂的首個考驗，表現較突出的校草和校花，分別是Ivan(暫名)和Angelina，其中Angelina應古仔要求，即場扮演電影《媽媽的神奇小子》其中一段由蘇媽媽（吳君如飾演）聲嘶力竭叫兒子起身行路的情節，Angelina不但沒有怯場，演出還十分投入。之後古仔再下一城，要她以唐老鴨的聲音再次扮演這段電影情節，最終Angelina順利過關，其表現不但令古仔眉開眼笑，更獲對方稱讚「幾好、幾好！」

Ivan 改名 Meaning 自信表現獲古仔讚賞 至於暫名Ivan的校草，亦成功挑戰考驗。節目中，古仔要他在5秒內，即場改自己的英文名，並要求他將來必須沿用。最終Ivan在限時內改了Meaning這個英文名，獲古仔讚他「有意思」。之後，Meaning在行catwalk測試中，其自信表現亦獲古仔青睞，最終Angelina和Meaning順利獲古仔加持，成為花草們中的男、女班長。

盼將來能和花草們合作 另一方面，受歡迎指數一直高企的校花510，被古仔問到有否拍拖時，她忽然瞪大眼說：「冇呀！」一向予人嚴肅、認真的古仔，面對這位小妹妹，不但沒有架子，還笑笑口說：「冇咪冇囉，咁惡做咩呀？」考驗完花草們的執生功力後，古仔語重深長勉勵他們一番：「你哋幾好呀，第一次係咁樣㗎喇，唔緊要，你哋仲有時間，仲有九個星期嘅訓練，有自信先係最緊要，今日好開心見到你哋，希望將來可以喺呢個圈裡面，同大家一齊合作，加油！」