校花校草2022｜投票18強名單出爐 網民對大熱出局感失望

YouTube頻道「試當真」主辦嘅《校花校草2022》進程已過半，日前亦已釋出18強！

《校花校草2022》逢周日重新洗牌投票，何求（John）及510獲得最多票數；大熱人馬Gordon、梓賢及Abbie則獲最低票數，18強止步，提前畢業出局，每人各獲$1000獎學金及由千之味送出嘅花之卷壽司100件。許賢亦向被淘汰校花校草作出鼓勵：「我想同落選咗嘅校花校草講，曾經有前輩成日話我同豪哥哋唔啱做呢行，不斷勸我哋『快啲轉行』，但係後來唔知係咪個行業變壞咗、個世界唔同咗，竟然變得適合我哋生存，所以你永遠唔知個世界幾時會變得適合你哋，今日出局唔代表要放棄」，而，網民對於18強名單感到失望，紛紛到《校花校草2022》IG留言：「Abbie同梓賢都唔抵咁快畢業，值得有更多機會表現」、「是咪做假呢 tszyin一定係最有人氣嗰幾個黎」、「算了，之後嗰幾集我都唔會再睇，繼續支持」、「真心恭喜入圍嘅校花校草嘅，但咁搞落去唔知選咩囉，梓賢明明由頭帶到尾，臨尾幾個鐘就即刻收X」、「淘汰嘅唔應該係佢哋，由頭帶到尾嘅反而突然間出局，谷底嘅突然間可以反彈」、「可能唔好post伴侶會易啲攞票」等等。

早前被網民大爆有「食校花」嫌疑嘅Momoo繼續留低，但佢就曾經被游學修認為性格古惑，又不斷追問Momoo感情問題，網民都表示希望爆料者可提供更多Momoo黑材料，睇嚟Momoo人氣方面隨時會有變數。

《校花校草2022》18強名單及票數

校草：

43 何求 @johnnnnnnho924 5075票

28 皓嵐 @leander_lau 4895票

32 Meaning @wongywww 4653票

34 Jay @yeennok 4540票

27 康 @tnhong_084 4535票

46 阿Bi @farabisd 4534票

49 曾Sir @tszyinp 4531票

37 Stone @lam__tsz_fung 4526票

45 Momoo @_momoo11111 4525票

校花：

12 510 @skuu.i 6711票

04 泰妹 @manbiev3v 6383票

03 Natalie @liumanwai 4788票

17 Angelina @__cky__ 4746票

26 Hoilam @hoi.chan_ 4543票

07 Moon @moon.cytt 4540票

02 Shadow @wty1127 4536票

06 Katherine @katherine.he_ 4534票

14 Janice @hnw_ 4531票

畢業成員：

33 Gordon @gordon.clw 4517票

51 梓賢 @tsz_.yin 4474票

15 Abbie @abbxash 4530票

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載