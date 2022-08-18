校花校草2022｜游學修宣布成立唱片公司 預告有金像影帝做嘉賓

「試當真」與商台、Yes！等合辦的《校花校草2022：從現在發掘未來》今日舉行記招。「試當真」三位主腦游學修、蘇致豪及許賢和10強校花及11強校草會見傳媒，21位參賽者將會參與為期九星期的「星級專業集訓」和真人騷拍攝。

游學修培育樂壇新血

與此同時，游學修宣布成立新的音樂廠牌「demo records」，並請來為Tyson Yoshi、Kayan9896等人作曲的音樂人SLIVERSTRIKE擔任音樂總監。游學修希望在音樂路上有更遠發展，而這個品牌將為樂壇提供新血，希望可以與不同音樂單位合作。他指在校花及校草之中，有不少人的唱功不俗，相信是可造之材，而自己可說是擔任經理人角色。

SILVERSTRIKE透露與校花校草試音後發現很多人都有潛質，說：「佢哋唱得又RAP得，會同佢哋嘗試唔同風格、元素，就算天份不足後天都可以補救。」