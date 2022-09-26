校花校草2022｜游學修自爆失落《幻愛》試鏡 獲影帝黃秋生讚識執生 皓嵐激動爆喊

《試當真》聯同叱咤903商業二台、JFFT及Yes！合辦的《校花校草2022》進行得如火如荼，12強的花草們在第五集「校花校草綜藝堂」的《全明星Casting》中，要與影帝級嘉賓黃秋生、新生代演員袁澧林、蔡思韵、吳肇軒演對手戲，考驗各人的執生急才，並選出10強校花校草。其中，黃秋生與14歲的熱門皓嵐重演《無間道》時，臨時將警察對臥底的設定改為父與子，《狂舞派3》皓嵐應變不驚，贏得一致讚賞，令他一度感觸落淚，「前幾集做得唔好，第一次被人讚好開心。」

晧嵐被黃秋生踢爆 《全明星Casting》中，花草們以3人為一組，跟嘉賓對戲。曾Sir、皓嵐和何求3位校草被選中與秋生演對手戲，重演《無間道》「黃Sir」秋生與「臥底」梁朝偉在天台會面，大爆金句「三年又三年」的經典戲份。秋生為考驗3位學員的應變執生技能，臨場更改對白，曾Sir與何求都被殺個措手不及，惟演出經驗豐富的皓嵐卻能見招拆招，即使秋生臨時更改角色設定為父與子，晧嵐亦能淡定接招，演畢後不但獲得掌聲，曾與他合作《狂舞派3》的導演黃修平更謂︰「臨場執到生，今次演得好。」游學修同樣力讚︰「佢真係接到。」連秋生都禁不住表示：「要小心啲細路。將緊張變成能量，演員嘅訓練就係將自己變回小朋友。」獲三位評判大讚，皓嵐聲音有點哽咽，初時他只稱鼻敏感，最後被秋生篤爆，他忍不住喊了出來，他表示︰「前幾集做得唔好，第一次被人讚好開心。」秋生再寄語他︰「唔好放棄學業，做咩都好唔可以白痴、冇腦、唔識字。」