校花校草2022｜19歲Abbie官方相炒車唔緊要 IG靚相晒身材獲網民like爆

由YouTube頻道「試當真」舉辦嘅《校花校草The Next Era 2022》較早前公開招募型男靚女參加，日前更加已經進入全民IG畀心心選出20強嘅階段，唔少參賽者已經成功吸引網民關注，當中包括19歲陳欣欣（Abbie）。

現年19歲嘅陳欣欣（Abbie）就讀香港大學英文教育學系，佢嘅專長同興趣都係舞台劇表演，年紀輕輕已經有7年舞台劇經驗，所以佢亦希望可以向演戲方面發展，喺10年後能夠成為一個不斷有進步有突破有想法嘅演員。另外，有美貌嘅Abbie亦係咁多位參賽者中身材最吸睛嘅一位，而佢亦毫不吝嗇咁不時喺社交網站上載自己嘅水著照片，佢傲人嘅身材睇到一班網民流晒鼻血。Abbie喺接受試當真主理人游學修詢問時，佢就非常直率咁話：「我覺得冇所謂，如果你鍾意用一張相去Judge我嘅話，我覺得你feel free。」

大會早前安排一班參賽者齊齊拍攝校服風嘅官方相，不過Abbie呢張相就真係影到炒晒車，唔少網民都留言話佢IG啲相正好多，例如「張cover 趕客，入佢ig 正到傻」、「IG啲相靚好多，加上佢live講嘢好有內涵，笑容好charm」、「第一張相搞乜 段片同IG啲相正好多」及「支持！Ig live勁charm」等等。

陳欣欣Abbie

Abbie IG

陳欣欣Abbie

Abbie IG

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載