校草「Meaning」王耀宏搶先拍廣告 拉隊入場睇《明日戰記》報答古天樂

至於大隻型男Jason，為了表達今次廣告的「Hot」與「Spicy」主題，在造型上都花了不少心思，大騷麒麟臂，下月底他將代表香港去馬尼拉參加國際先生選舉，Jason分享吃辣是其中一個操練備戰方法，他說：「因為辣椒素對keep fit絕對是有幫助，修身要消化得好，要保持腸道健康，食辣能夠幫助身體排出濕氣和熱氣，促進新陳代謝。在每天三餐中，我特意設計起碼有一餐是辣的，有時加點泡菜、辣椒進食。雖然自己不算太吃得辣，但會一步一步挑戰自己，有解辣茶幫手，由小辣試到食特辣。」Jason透露有留意近日韓國舉行的國際先生韓國代表選拔賽中，參賽者狂爆肌成為新聞一事，他表示還有一個月時間會加操：「每星期操足六日，每次兩小時，比賽將近會增加帶氧運動時間與次數，令到減脂方面有效率一點，還有要控制自己心態，始終跟三十多個來自不同國家的參賽者比賽時難免會有比較，所以我認爲做好自己最緊要，朋友說我笑容最殺食，希望到時自己能夠流露出真摯的性格。」目前，Jason正與女友到泰國度假減壓。