校草「Meaning」王耀宏搶先拍廣告 拉隊入場睇《明日戰記》報答古天樂

試當真、商台二台、Yes！及JFFT合辦的「校花校草2022」舉行得如火如荼，參賽者之一的王耀宏最近已獲廣告商青睞，並跟2021年國際先生香港代表（Mister International HK）李坤潮（Jason）及前Spice Girl隊長趙慧珊（Aka）齊齊拍廣告。
王耀宏原本以暫名Ivan參加「校花校草2022」，在節目首集中，被古天樂要求於5秒內即場改名，結果改以全新英文名「Meaning」參賽，更被古仔選為班長。「Meaning」王耀宏去年已在Model大賽中勝出，由於擁有顏值加上甚有觀眾緣，所以譚仔雲南米線與鴻福堂聯乘炮製的「解辣山楂酸棗茶」，最近就邀來選校草比賽而人氣急升的Meanin拍宣傳照，對於成為首位校草拍廣告搵真銀，他表示：「好開心可以有今次的機會，要好好把握、準備自己，給大家看到不同方面的我。我希望可以放下偶包，讓大家見到我搞笑的一面。」對於獲古仔睇好並選他為班長，Meaning表示要買飛入場支持《明日戰記》報答對方賞識，他說：「超級多謝古生，他給了我很多機會及支持，我也一定會支持古生，已約了其他參賽者一齊去欣賞這套作品。」問到對於參賽信心如何，他表示會以平常心面對：「每個星期票數起落都好大，信心未算十足，可能暫時上一秒好多觀眾鍾意我，但若果做得唔好的話佢哋下一秒就會走，所以想做好自己，留住支持我的人。」被問到看好那一位校花參賽者，他表示看好吳伊琳（510）。
至於大隻型男Jason，為了表達今次廣告的「Hot」與「Spicy」主題，在造型上都花了不少心思，大騷麒麟臂，下月底他將代表香港去馬尼拉參加國際先生選舉，Jason分享吃辣是其中一個操練備戰方法，他說：「因為辣椒素對keep fit絕對是有幫助，修身要消化得好，要保持腸道健康，食辣能夠幫助身體排出濕氣和熱氣，促進新陳代謝。在每天三餐中，我特意設計起碼有一餐是辣的，有時加點泡菜、辣椒進食。雖然自己不算太吃得辣，但會一步一步挑戰自己，有解辣茶幫手，由小辣試到食特辣。」Jason透露有留意近日韓國舉行的國際先生韓國代表選拔賽中，參賽者狂爆肌成為新聞一事，他表示還有一個月時間會加操：「每星期操足六日，每次兩小時，比賽將近會增加帶氧運動時間與次數，令到減脂方面有效率一點，還有要控制自己心態，始終跟三十多個來自不同國家的參賽者比賽時難免會有比較，所以我認爲做好自己最緊要，朋友說我笑容最殺食，希望到時自己能夠流露出真摯的性格。」目前，Jason正與女友到泰國度假減壓。
至於Aka就由Super Girl搖身變成Spice Girl，她以一身吊帶小背心，展現健康性感的一面，她說：「變到就好，今次配合主題，想挑戰自己要做到『辣』的感覺，應該都可以的。」Aka透露近月的動向：「年底會接拍電影嘗試做打女，現在已經開始訓練武術動作，所以每星期都學吊『威哋』、打筋斗及踢腿的動作，亦有人搵我拍劇，及有人找我辦畫展，各方面都努力當中，亦想挑戰自己，好想接觸新的事物裝備自己，例如想挑戰霹靂舞，希望可以跳好一點，將來可能新歌可以用到。」