格林美獎名曲涉抄襲Bruno Mars Miley Cyrus涉侵權被起提告

格林美獎名曲涉抄襲Bruno Mars Miley Cyrus涉侵權被提告

美國女歌手Miley Cyrus，近日陷入抄襲嫌疑，因其熱門單曲《Flowers》，被指控抄襲Bruno Mars的歌曲。根據美國《People》雜誌報道，Tempo Music Investments已對Miley Cyrus提出起訴，聲稱她的《Flowers》在副歌、和聲、旋律和歌詞上，都與Bruno Mars於2012年發行的歌曲《When I Was Your Man》存在相似之處。

Tempo Music Investments擁有作曲家Philip Lawrence的音樂版權，而Lawrence是Bruno Mars這首熱門歌曲的共同作曲者之一。該公司指出，自《Flowers》發行以來，許多人已經注意到它與《When I Was Your Man》之間明顯的相似性，並表示：「考慮到兩首歌之間的相似之處，如果沒有《When I Was Your Man》，《Flowers》就不會存在。」