熱門搜尋:
國慶75周年 iPhone 16 綠置居2023 機票優惠 消委會 銀色債券 林明禎 自助餐優惠 天璽．天 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
娛樂
2024-09-18 21:18:28

格林美獎名曲涉抄襲Bruno Mars Miley Cyrus涉侵權被起提告

分享：
格林美獎名曲涉抄襲Bruno Mars Miley Cyrus涉侵權被提告

格林美獎名曲涉抄襲Bruno Mars Miley Cyrus涉侵權被提告

美國女歌手Miley Cyrus，近日陷入抄襲嫌疑，因其熱門單曲《Flowers》，被指控抄襲Bruno Mars的歌曲。根據美國《People》雜誌報道，Tempo Music Investments已對Miley Cyrus提出起訴，聲稱她的《Flowers》在副歌、和聲、旋律和歌詞上，都與Bruno Mars2012年發行的歌曲《When I Was Your Man》存在相似之處。

Miley Cyrus於今年初的格林美頒獎禮上，憑《Flowers》一曲奪「最佳流行歌手」與「年度製作」獎。 Miley Cyrus出道20年，今年在樂壇大豐收。 《Flowers》一曲令Miley Cyrus事業更上一層樓。

Tempo Music Investments擁有作曲家Philip Lawrence的音樂版權，而LawrenceBruno Mars這首熱門歌曲的共同作曲者之一。該公司指出，自《Flowers》發行以來，許多人已經注意到它與《When I Was Your Man》之間明顯的相似性，並表示：「考慮到兩首歌之間的相似之處，如果沒有《When I Was Your Man》，《Flowers》就不會存在。」

adblk5

除了Miley Cyrus本人外，Tempo Music Investments還起訴了《Flowers》的作曲家，和其唱片公司SONY MUSIC，但值得注意的是，Bruno Mars並未參與這次訴訟。而Miley Cyrus憑藉《Flowers》一曲，贏得今年初舉辦的格林美「最佳流行歌手」與「年度製作」獎，這首歌曲自發布以來，其獨特的旋律和情感深度，而受到樂迷熱烈愛載。

Bruno Mars並未參與今次侵權訴訟。