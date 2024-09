格林美獎名曲涉抄襲Bruno Mars Miley Cyrus涉侵權被起提告

美國女歌手Miley Cyrus,近日陷入抄襲嫌疑,因其熱門單曲《Flowers》,被指控抄襲Bruno Mars的歌曲。根據美國《People》雜誌報道,Tempo Music Investments已對Miley Cyrus提出起訴,聲稱她的《Flowers》在副歌、和聲、旋律和歌詞上,都與Bruno Mars於2012年發行的歌曲《When I Was Your Man》存在相似之處。

Tempo Music Investments擁有作曲家Philip Lawrence的音樂版權,而Lawrence是Bruno Mars這首熱門歌曲的共同作曲者之一。該公司指出,自《Flowers》發行以來,許多人已經注意到它與《When I Was Your Man》之間明顯的相似性,並表示:「考慮到兩首歌之間的相似之處,如果沒有《When I Was Your Man》,《Flowers》就不會存在。」