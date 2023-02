格林美2023︱黑人女星Viola Davis 成EGOT大滿貫藝人

57歲影星黑人女星Viola Davis,其個人有聲自傳《Finding Me: A Memoir》,於《第65屆格林美獎》頒獎禮上贏得「最佳有聲讀物」獎(Best Audio Book),令她成為美國娛樂界EGOT大滿貫藝人。

Viola Davis早年已憑演出在艾美獎、奧斯卡獎、東尼獎等頒獎禮上獲獎,這次憑自傳《Finding Me: A Memoir》再下一城奪得格林美獎,令她成為EGOT大滿貫藝人,她獲獎時稱:「I wrote this book to honor the 6-year-old Viola……To honor her life, her joy, her trauma, everything. (我是為了6歲的Viola寫下這本著作……這本是紀錄了她的生活、快樂和創傷。)」