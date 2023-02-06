格林美2023︱黑人女星Viola Davis 成EGOT大滿貫藝人

57歲影星黑人女星Viola Davis，其個人有聲自傳《Finding Me: A Memoir》，於《第65屆格林美獎》頒獎禮上贏得「最佳有聲讀物」獎(Best Audio Book)，令她成為美國娛樂界EGOT大滿貫藝人。
Viola Davis早年已憑演出在艾美獎、奧斯卡獎、東尼獎等頒獎禮上獲獎，這次憑自傳《Finding Me: A Memoir》再下一城奪得格林美獎，令她成為EGOT大滿貫藝人，她獲獎時稱：「I wrote this book to honor the 6-year-old Viola……To honor her life, her joy, her trauma, everything. (我是為了6歲的Viola寫下這本著作……這本是紀錄了她的生活、快樂和創傷。)」
Viola Davis分別在2001年的《亨利國王二世》和 2010 年的《心靈圍籬》，兩次獲得東尼獎最佳女主角和最佳女配角。2015年，憑演出ABC的《逍遙法外》，獲得艾美獎「劇情類最佳女主角獎」。2017年，演出丹素華盛頓(Denzel Washington)執導的電影《心靈圍籬》獲得奧斯卡最佳女配角獎。