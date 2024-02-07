格林美2024｜Olivia Rodrigo腳踩舊Martin boots出席頒獎禮 被取笑是「慳妹」

在紅地氈上，Olivia Rodrigo珠片裙襯金色high heels。

《第66屆格林美音獎頒獎典禮》日前在美國洛杉磯舉行，有份擔任表演嘉賓的20歲樂壇小天后Olivia Rodrigo，獻唱去年發行的第二張錄音室專輯《Guts》主打歌《Vampire》時，贏盡口碑。可是她著上的一對舊Dr. Martin 1460 boots竟惹來熱議。

獻唱《Vampire》落台時，她被人看到穿舊Dr. Martin 1460 boots。

Versace裙配Martin Boots Olivia Rodrigo在獻唱《Vampire》時，穿上一件Versace紅色連身裙，塗上相配顏色口紅，身後只有一架鋼琴在伴奏，螢幕上出現紅色斑點，令她的表演帶來強而有力的效果。表演結束後Olivia Rodrigo掀起裙子下台時，腳上穿著價值210美元的舊Dr. Martin boots，引來fans熱議，他們紛紛留言：「靴子有點污髒」、「看到這樣的靴子，穿在禮服下面，讓我非常驚訝」、「她比我想像的還要節儉」。

身家達39億的Olivia Rodrigo，被讚懂得節儉。

出道3年爆紅 2021年正式展開歌手生涯的Olivia Rodrigo，首支單曲《Drivers License》發行一周，就打破Spotify的播放紀錄，並在《Billboard Hot 100》排行榜上取得第1名的成績。她還獲得《2022年格林美獎》的多個獎項，包括最佳新人獎、最佳流行演唱專輯獎和最佳流行獨奏表演獎。外界估計她的財富達到5億美元(約39億港元)。