格林美2025︱傳當年爭仔Joshua Bassett結怨 Olivia Rodrigo Sabrina Carpenter一抱解仇恨

在《第67屆格林美獎頒獎典禮》上，兩位代表Z世代的樂壇小天后 Olivia Rodrigo和Sabrina Carpenter，終於擁抱和解，化解了多年來圍繞著她們和演員Joshua Bassett的三角戀傳聞，這一幕不僅吸引了媒體的注意，也讓兩人的樂迷們感到歡喜。

過去，因為 Joshua Bassett與兩位女歌手的情感糾葛，網路上流傳著許多關於他們的爭議和謠言，其是Olivia Rodrigo推出熱門單曲《Drivers License》中的歌詞，提到「我拿到駕照去接男朋友/他卻拋棄了我」其中又提到「你可能和那個金髮女孩在一起/我一直懷疑」而成為樂迷茶餘飯後的話題。