格林美2025︱Bruno Mars Lady Gaga奪最佳合唱 Rosé《Apt.》連提名都未夠班？

去年傳出欠下美國美高梅賭場5,000萬美金賭債的Bruno Mars，立刻努力工作，不但落力巡演搵銀，去年8月又與天后Lady Gaga合作歌曲《Die With A Smile》，之後10月與BLACKPINK的Rosé 合作歌曲《Apt.》，兩曲均在Billboard霸榜前列位置數月。
今日(美國時間2月2日)在洛杉磯Crypto.com Arena舉行的《第67屆格林美獎頒獎典禮》(Grammy Award)上，Bruno Mars與Lady Gaga的歌曲《Die With A Smile》，贏得「年度最佳合唱組合」獎(Best Pop Duo/Group Performance)，二人又為頒獎禮擔任表演嘉賓，獻唱經典歌曲《California Dreamin》，為洛杉磯山火英雄致敬。
兩人台上領獎時，Lady Gaga與Bruno Mars笠高帽，稱讚彼此的音樂才華， Bruno 說：「能在你的音樂生涯裡出現，雖然只佔有一小部分，但我已經感到無比榮幸。」 Gaga立即回應：「Bruno，你是一個了不起的人，你是當代最偉大的音樂人之一。」
而Bruno Mars箕Rosé 合作歌曲《Apt.》，雖然成為「現象級歌曲」在全球大流行，但貫徹《格林美獎》的取態，K-Pop藝人從來未試過獲得提名，更遑論能夠奪得獎項。