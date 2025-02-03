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娛樂
2025-02-03 17:55:38

格林美2025︱Bruno Mars Lady Gaga奪最佳合唱 Rosé《Apt.》連提名都未夠班？

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Bruno Mars一勤力工作，即在樂壇獲得亮麗成績。

Bruno Mars一勤力工作，即在樂壇獲得亮麗成績。

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去年傳出欠下美國美高梅賭場5,000萬美金賭債的Bruno Mars，立刻努力工作，不但落力巡演搵銀，去年8月又與天后Lady Gaga合作歌曲《Die With A Smile》，之後10月與BLACKPINKRosé 合作歌曲《Apt.》，兩曲均在Billboard霸榜前列位置數月。

今日(美國時間22)在洛杉磯Crypto.com Arena舉行的《第67屆格林美獎頒獎典禮》(Grammy Award)上，Bruno MarsLady Gaga的歌曲《Die With A Smile》，贏得「年度最佳合唱組合」獎(Best Pop Duo/Group Performance)，二人又為頒獎禮擔任表演嘉賓，獻唱經典歌曲《California Dreamin》，為洛杉磯山火英雄致敬。

 

 

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Bruno Mars與Lady Gaga盛裝出現《第67屆格林美獎頒獎典禮》。 兩人席上獻唱《California Dreamin》，為洛杉磯山火英雄致敬，及為當地的災民打氣。 上台領獎時，兩人互笠高帽。 Bruno Mars與Lady Gaga一合作即有獎攞。 論聲勢，Bruno Mars與 Rosé 合作歌曲《Apt.》，受歡迎程度高過《Die With A Smile》。

兩人台上領獎時，Lady GagaBruno Mars笠高帽，稱讚彼此的音樂才華， Bruno 說：「能在你的音樂生涯裡出現，雖然只佔有一小部分，但我已經感到無比榮幸。」 Gaga立即回應：「Bruno，你是一個了不起的人，你是當代最偉大的音樂人之一。」

Bruno MarsRosé 合作歌曲《Apt.》，雖然成為「現象級歌曲」在全球大流行，但貫徹《格林美獎》的取態，K-Pop藝人從來未試過獲得提名，更遑論能夠奪得獎項。

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