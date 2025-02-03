格林美2025︱Bruno Mars Lady Gaga奪最佳合唱 Rosé《Apt.》連提名都未夠班？

Bruno Mars一勤力工作，即在樂壇獲得亮麗成績。

去年傳出欠下美國美高梅賭場5,000萬美金賭債的Bruno Mars，立刻努力工作，不但落力巡演搵銀，去年8月又與天后Lady Gaga合作歌曲《Die With A Smile》，之後10月與BLACKPINK的Rosé 合作歌曲《Apt.》，兩曲均在Billboard霸榜前列位置數月。

今日(美國時間2月2日)在洛杉磯Crypto.com Arena舉行的《第67屆格林美獎頒獎典禮》(Grammy Award)上，Bruno Mars與Lady Gaga的歌曲《Die With A Smile》，贏得「年度最佳合唱組合」獎(Best Pop Duo/Group Performance)，二人又為頒獎禮擔任表演嘉賓，獻唱經典歌曲《California Dreamin》，為洛杉磯山火英雄致敬。