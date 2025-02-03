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娛樂
2025-02-03 17:02:19

格林美2025︱Sabrina Carpenter擊敗Billie Eilish/Ariana Grande首奪格林美獎

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Sabrina Carpenter一身性感露背長裙亮相紅地氈。

Sabrina Carpenter一身性感露背長裙亮相紅地氈。

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去年暑假憑歌曲《Espresso》，成為美國流行樂壇「夏日女王」的25歲女歌手Sabrina Carpenter，今日在美國洛杉磯Crypto.com Arena舉行的《第67屆格林美獎頒獎典禮》(Grammy Award)上，擔任特別嘉賓獻唱《Please Please Please》及《Espresso》兩外，她更成為「最佳流行歌唱專輯」獎(Best Pop Vocal Album)的得主。

Sabrina Carpenter一頭金髮穿性感露背長裙亮相紅地氈

一身性感露背長裙亮相紅地氈的Sabrina Carpenter，特別染了一頭金髮，造型明顯是向一代性感女神瑪麗蓮夢露致敬。去年在樂壇成績非常亮眼的她，因而被邀擔任表演嘉賓，當她知道自己憑專輯《Short & Sweet》，擊敗Ariana Grande、Chappell Roan、Billie Eilish及Taylor Swift時，贏得職業生涯首座《格林美獎》時，臉上再也掩蓋不了喜悅。

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Sabrina Carpenter獲邀請，首次踏上《格林美獎》的舞台。 這座《格林美獎》對Sabrina Carpenter具有非常特別的意義。 Sabrina Carpenter一頭金髮造型，明顯向一代性感女神瑪麗蓮夢露致敬。

Sabrina Carpenter接過獎項發表得獎感言時在說：「真的沒想到能獲獎，感激所有和我一起提名的藝人，你們都是我非常喜歡的藝人」她向《格林美獎》、其fans和家人表達了感謝，又強調：「這個獎項對我來說，有著非常特別的意義。」

在慶功party上，左擁右抱Billie Eilish與Chappell Roan。 Taylor Swift向Sabrina Carpenter送上祝福的擁抱。 Lady Gaga當Sabrina Carpenter妹妹咁愛鍚。

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