格林美2025︱Sabrina Carpenter擊敗Billie Eilish/Ariana Grande首奪格林美獎

去年暑假憑歌曲《Espresso》，成為美國流行樂壇「夏日女王」的25歲女歌手Sabrina Carpenter，今日在美國洛杉磯Crypto.com Arena舉行的《第67屆格林美獎頒獎典禮》(Grammy Award)上，擔任特別嘉賓獻唱《Please Please Please》及《Espresso》兩外，她更成為「最佳流行歌唱專輯」獎(Best Pop Vocal Album)的得主。

Sabrina Carpenter一頭金髮穿性感露背長裙亮相紅地氈

一身性感露背長裙亮相紅地氈的Sabrina Carpenter，特別染了一頭金髮，造型明顯是向一代性感女神瑪麗蓮夢露致敬。去年在樂壇成績非常亮眼的她，因而被邀擔任表演嘉賓，當她知道自己憑專輯《Short & Sweet》，擊敗Ariana Grande、Chappell Roan、Billie Eilish及Taylor Swift時，贏得職業生涯首座《格林美獎》時，臉上再也掩蓋不了喜悅。