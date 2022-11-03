梁凱寧事業轉型大解放 大曬瑜珈運動造型 網民激讚：流哂鼻血

前無綫新聞主播梁凱寧（Maggie）外貌與身材出眾，更被大眾稱讚形象貼地。自2019年結束6年主播生涯後，梁凱寧可謂百足咁多爪，除咗兼職大學講師、主持、成立廣告及製作公司，更修畢言語語言病理理學碩士課程，經實習後正式成為言語治療師。30歲嘅梁凱寧不但事業上轉型，早前亦大曬長腿和蜜桃臀，被網民指「世一囉柚」。

梁凱寧不時於IG分享生活照，不乏展露小性感與姣好身段，曾經PO出校服、紅色比堅尼潛水衣、Oversized籃球衫造型照片，更表示想當年都係籃球校隊，而家就經常與哥哥及佢啲朋友一齊玩，坐喺場邊做啦啦隊。三輯相嘅造型都非常煞食，但點都唔夠前幾日佢貼出嘅運動照養眼。身穿紅色緊身運動上衣及粉紅色瑜珈褲嘅梁凱寧大展自己做瑜珈及重訓功力，就連一字馬都難佢唔到，梁凱寧寫道：「作為醫療節目主持嘅我，深深明白運動嘅重要性，所以無論幾忙都一定要做運動，我近期最enjoy做重訓，大家呢？」不過網民並無理會梁凱寧個問題，只著眼於佢嘅柔軟度、以及Fit爆身形，大讚其蜜桃臀：「喂呀，咁正得唔得」、「人又靚身體才又fit，世界級美女」、「性感尤物」、「點解你咁正」、「美腿好吸睛」、「嘩！流哂鼻血！」等等。

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