梁家琪賣獎券為兒童籌款 帶挈單文柔抽中4萬名表

「娛樂新聞台」主播梁家琪(Khaki)、蘇志威、張穎康及單文柔，早前出席「福幼基金會」舉行慈善高爾夫球賽及慈善晚宴，Khaki在場中拿著籌款箱滿場飛，原來她的媽媽是活動冠名贊助商《蟹太太》的老闆，所以Khaki到場幫手兼做義工，獲前輩張穎康、蘇志威大力支持。她說：「活動為福幼6月展開的兒童復康中心籌募啟動經費，雖然我無參加高爾夫球賽，不過做義工賣獎券亦好開心，善款是用作幫助小朋友睇醫生，好有意義。」她又代表陀飛輪名表贊助的沈慧林上台抽獎，單文柔幸運地被抽中大獎，在其手上接過價值逾4萬元舵飛輪名表。Khaki稱，過去曾參與派飯給長者，她指這是一件不錯的事，因可以體驗不同階層人士的生活，又希望有機會探訪基層家庭小朋友。

除了演藝事業，Khaki 2021年開始報讀了長江商學院的課程，過去幾年去過北京、上海上課，而這個課程是關於創業。「其實從少開始我便想創業，因為媽咪是個女強人，我很想像媽媽一樣可以獨當一面，創立自己的事業。(是否也將來要繼承媽媽的生意鋪路呢？) 媽媽很想我接管家族生意，因為我是家中獨女，但我想趁年輕時候追夢，做演員是我一直的夢想，家人亦很支持我，或者到我婚後有我自已的家庭才考慮，但我很想嘗試創業。」