梁家輝細訴26歲封金像獎影帝 滿月已在戲院長大：成日畀人擺喺女廁

由馬時亨主持的訪談式綜藝節目《馬時亨 香港情》，今集主題是「電影」，馬時亨邀來偶像梁家輝擔任嘉賓，暢談多年來與電影深厚緣份之餘，還會幫忙分享昔日電影小百科。原來家輝不但演戲一流，「講故仔」能力亦相當高，節目中家輝除親揭當年如何憑26歲之齡封金像獎影帝之謎，更會開心share與中國殿堂級演員劉曉慶合作點滴、當年何解被看中接拍《情人》躍身國際影壇、《監獄風雲》成功之道，及《東邪之毒》及《東成西就》兩套電影之間千絲萬縷的關係，萬勿錯過。

在節目中無所不談的家輝，一來即笑指自己是在現已結業的樂聲戲院長大：「我媽媽當年係樂聲戲院嘅接線生，我諗我滿咗月就喺嗰度大，到八歲都係喺戲院入面，間戲院我摸熟晒。」家輝續指當年在戲院中待得最多的地方竟然是女廁：「我成日畀人擺喺女廁，因為有女廁先有阿姨，又有張枱仔，咁我就畀人擺落個籃度。」家輝又謂由於當年姨媽在同一戲院賣爆谷，故此除了定時定刻會被安排放於門口的爆谷機方便姨媽照顧外，亦因利成便食住爆谷大：「以前賣爆谷要同戲院分，每日戲院畀啲紙袋你，賣咗幾多紙袋係要返去同戲院分帳；咁我新鮮嘅冇得食，都係食嗰啲跌落底板嘅爆谷，我每日就揸住咁大包爆谷喺機底度係咁筆，就係咁食到八歲。」家輝另外還分享了小時候「暢遊」戲院畫房趣事，馬時亨聽畢忍不住笑言：「整定你入呢行！」自少已與電影圈結緣的家輝，還在節目中兼任「主持」暢談電影史。家輝透露曾經盛極一時的「午夜場」，是當年用來「試水溫」的方法之一，電影人憑藉午夜場次地下的蔗渣數量以及爛櫈數目，便能預測一套電影是否受歡迎，想深入了解昔日午夜場的「蔗渣」及「爛櫈」啟示？而是次家輝現身，除了令粉絲馬時亨大感雀躍，全個製作組亦是興奮莫名，瘋狂集郵之餘，更大讚家輝親和力逼人。